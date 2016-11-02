السلطات التركية تضبط 144 لاجئاً حاول التسلل لليونان

ضبطت فرق خفر السواحل التركية 144 مهاجرًا غير شرعي، خلال محاولتهم التسلل إلى اليونان خلال الأيام الأربع الأخيرة.

وذكر بيان صادر عن ولاية إزمير، أمس الثلاثاء، أن فرق خفر السواحل ضبطت 144 مهاجرًا غير قانوني معهم 3 أتراك يعتقد أنهم مهربون، في الفترة المذكورة، مضيفاً أن خفر السواحل قبضت على المهاجرين على خمس دفعات أثناء دوريات ببحر إيجة، للحيلولة دون عبور المهاجرين إلى جزر يونانية بحسب وكالة “الاناضول”.

وأوضح البيان، أن خفر السواحل قبض على 33 مهاجرًا غير قانوني قبالة سواحل قضاء “جشمه” بولاية إزمير غربي البلاد، إلى جانب 17 آخرين قبالة منطقة “ديديم” بولاية أيدن (غربًا).

وأضاف أن فرق السواحل أوقفت 49 مهاجرًا غير قانوني في مجموعتين منفصلتين بمنطقة “قوش أضا سي” بإزمير، فضلاً عن القبض على 45 آخرين بمنطقة “أدرميت” بولاية باليكسير (غربًا).

شام تايمز

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