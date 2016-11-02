تويتر تكشف بالخطأ عن ميزة فلترة الكلمات

كشفت “تويتر” بالخطأ عن خيار جديد باسم Muted words تتيح منع العبارات التي تحتوي على كلمات محددة مسبقاً.

وبحسب TheNextWeb، فإن بعض مستخدمي “تويتر” على iOS حصلوا على الميزة الجديدة يوم الأحد الماضي، إلا أن “تويتر” حذفتها فوراً وأقرت أن ذلك كان بالخطأ.

وتوفرت الميزة ضمن قائمة الإشعارات الواردة من الإعدادات، وعند تفعيلها، يكون لدى المستخدم خيارًا يتيح له إنشاء قائمة خاصة من الكلمات والعبارات غير المرغوب فيها، لتقوم الخدمة بفلترة وحظر أي وسم يظهر على الجدول الزمني ونتائج البحث يحتوي على تلك العبارات.

شام تايمز

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