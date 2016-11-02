مسؤول كردي: فتح ممر خاص لخروج مسلحي “داعش” من الموصل باتجاه سوريا

اعلن مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة كردستان العراق فلاح مصطفى باكير يوم الأربعاء، عن فتح ممر خاص في جنوب مدينة الموصل العراقية لخروج مسلحي تنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش) باتجاه سوريا, لتجنب تدمير المدينة بشكل كامل.

وذكر موقع (روسيا اليوم) ان وكالة (إنترفاكس نقلت عن باكير قوله( أنه “فتحت هناك عدة ممرات للمدنيين للخروج باتجاهنا (كردستان العراق). ونريد أن يفر المواطنون، إلا أن الإرهابيين لا يريدون ذلك”.

واضاف باكير ان “الخطة العسكرية تتضمن فتح ممر بجنوب الموصل لخروج المسلحين من المدينة إلى سوريا لتجنب تدمير المدينة بالكامل”، مشيرا إلى أن “80% من مدينة الرمادي في غرب العراق دمرت سابقا بسبب عدم وجود أي مخرج للمسلحين من المدينة”.

وكانت الحكومة العراقية طالبت, في وقت سابق, التحالف الدولي بتحمل مسؤولية منع عناصر “داعش” من الهروب الى سوريا.

واطلقت القوات العراقية, مؤخراً معركة لاستعادة مدينة الموصل, حي استعادت السيطرة , بدعم من طيران التحالف, على عدة قرى في محاور كانت بيد تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش), ماادى الى نزوح المئات من المدينة وعبورهم الحدود الى سوريا.

يذكر أن التحالف الدولي الذي يضم اكثر من 60 دولة، يشن بشكل رئيسي ضربات جوية ويقوم بتدريب القوات العراقية وتأمين السلاح والتجهيزات لها, تم نشر آلاف الرجال في العراق في مهمات تأهيل.

شام تايمز

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