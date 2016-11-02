مفوضية اللاجئين تعلن ادخال مساعدات انسانية الى حرستا بريف دمشق

اعلنت مفوضية شؤون اللاجئين, يوم الاربعاء, عن ادخال مساعدات انسانية الى بلدة حرستا المحاصرة بريف دمشق.

وذكرت المفوضية, في تغريدة, عبر صفحتها على موقع (تويتر), انها “انضمت إلى قافلة الأمم المتحدة لتسليم الغذاء والدواء والمساعدات المنقذة للحياة لـ11,000 شخص في شرق حرستا”.

وتعاني بلدة حرستا بريف دمشق من سوء في الاوضاع الانسانية نتيجة الحصار المفروض عليها من قبل النظامي, فيما تشهد بين الحين والاخر عمليات قصف.

وكان مجلس الأمن الدولي، تبنى مؤخرا بالإجماع, القرار رقم 2268 الداعم لوقف “العمليات القتالية” في سوريا وإيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة..

وتقدر الأمم المتحدة أن نحو 500 ألف شخص يعيشون تحت حصار وأن 4.6 مليون شخص يعيشون في مناطق يصعب إيصال المساعدات إليها.

وتعاني العديد من المناطق السورية اوضاع انسانية ماساوية, نتيجة الحصار المفروض عليها, بالرغم من ادخال الامم المتحدة مؤخرا قوفل مساعدات اليها, وسط تبادل المعارضة والنظام المسؤولية حول تدهور الاوضاع الانسانية.

شام تايمز

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