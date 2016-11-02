الثوار يستعيدون “أخترين” وقرى أخرى بريف حلب الشمالي من قبضة داعش

استطاع الثوار يوم أمس الثلاثاء استعادة السيطرة على بلدة “أخترين” الاستراتيجية بريف حلب الشرقي، وذلك بعد ساعات فقط من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية عليها.

وقالت مصادر متطابقة، إن مقاتلي الجيش السوري الحر، المنضوين في عملية “درع الفرات” المدعومة جوياً من قبل تركيا، استطاعوا استعادة “المسعودية، والزيادية” بريف حلب الشمالي، عقب اشتباكات عنيفة مع تنظيم الدولة.

وما تزال العمليات مستمرة بحسب المصادر، من أجل السيطرة على “الباروزة” في الريف الشمالي، والتي ما تزال محل نزاع بين الطرفين.

وكان تنظيم الدولة استطاع السيطرة على 12 قرية وبلدة في ريف حلب الشمالي يومى أمس الثلاثاء وهو أول تقدم محسوب له، منذ انطلاق عملية درع الفرات.

وانطلقت “درع الفرات” في آب الماضي، واستطاعت تحرير مدينة جرابلس الحدودية، وامتدت لتصل إلى مارع، حيث استطاعت وصل المنطقة مجدداً مع اعزاز ومعبر باب السلامة، وامتدت جنوباً في طريقها إلى مدينة “الباب” المعقل الرئيس لتنظيم الدولة في الريق الشرقي لحلب.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes