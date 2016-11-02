بعد أن أمر بوتين بتطبيق هدنة انسانية في حلب يوم الجمعة القادم .. المعارضة المسلحة ترفض طلبا روسيا بالانسحاب من حلب

أعلنت المعارضة المسلحة , يوم الأربعاء, عن رفضها طلبا روسيا بالانسحاب من حلب بحلول مساء الجمعة المقبل .

وأوضح مسؤول باحد فصائل المعارضة المسلحة زكريا ملاحفجي من جماعة “فاستقم” لوكالة (رويترز) “هذا الأمر مرفوض على الإطلاق. مدينة حلب ما بنسلمها للروس ولا بنستسلم بالمطلق”.

وكانت روسيا توجهت, في وقت سابق, بالدعوة الى جميع قادة التنظيمات المسلحة الى وقف القتال والخروج من حلب مع أسلحتهم. مشيرة الى فتح ممرين لهم، نظرا لعجز الأمريكيين عن الفصل بين المعارضة و”الإرهابيين”, الامر الذي رفضته المعارضة المسلحة, متعهدة بمواصلة القتال ضد الجيش النظامي.

وأكد ملاحفجي انه “لا توجد ممرات خروج آمنة مثلما قالت روسيا”, مشيرا الى “عدم خروج المدنيين والمقاتلين, لاسيما ان المدنيين يشعرون بالخوف من النظام ولا يثقون به كماان المقاتلين لن يستسلموا بالمطلق , ونحن الآن في ظل معركة والمعركة قطعت المرحلة الأولى وستنطلق المرحلة الثانية .. فالاستستلام غير وارد”.

وكانت هدنة انسانية في حلب أعلنت عنه موسكو مؤخرا دخلت حيز التنفيذ, يوم الخميس 20 تشرين الأول, وتم تمديدها 3 مرات, بغية تأمين خروج المرضى والجرحى والمدنيين، إضافة إلى المسلحين من المدينة.

وكانت موسكو أعلنت عن تعليق تحليق الطيران السوري والروسي فوق حلب, وذلك بعد معركة أطلقتها فصائل معارضة, مؤخرا, تحت اسم “ملحمة حلب الكبرى” تهدف الى فك الحصار عن أحياء حلب الشرقية.

وجاءت المعركة بعد انتهاء الهدنة الانسانية في مدينة حلب, التي اعلنت عنها روسيا مؤخرا, بهدف تأمين خروج المرضى والجرحى والمدنيين، والمسلحين من المدينة, والتي جاءت بعد ضغوطات وادانات دولية واسعة وانتقادات لروسيا حول تعاونها مع النظام السوري في استهداف المدينة.

بوتين يأمر بتطبيق هدنة انسانية في حلب يوم الجمعة القادم

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإعلان هدنة إنسانية جديدة في مدينة حلب يوم الجمعة المقبل، لمدة 10 ساعات.

وقال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الجنرال فاليري غيراسيموف، أن “القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية فلاديمير بوتين ووزير الدفاع سيرغي شويغو قررا إعلان هدنة إنسانية في مدينة حلب في الرابع من تشرين الثاني منذ الساعة 9 صباحا حتى الساعة السابعة مساء”.

وأضاف غيراسموف أنه “تم تنسيق الهدنة مع القيادة السورية”.

وحول المعارك في المدينة، أكد غيراسموف أن المسلحين لم يتمكنوا من الفرار من حلب، مشيرا إلى أن جميع محاولات المسلحين خرق الحصار باءت بالفشل بعدما تكبدوا خسائر كبيرة.

وكانت فصائل معارضة, أطلقت مؤخرا, معركة تحت اسم “ملحمة حلب الكبرى” تهدف الى فك الحصار عن أحياء حلب الشرقية.

وجدد الجنرال الروسي الطلب من جميع قادة المجموعات المسلحة وقف العمليات القتالية والخروج من حلب مع أسلحتهم، وقال “نظرا لعجز شركائنا الأمريكيين عن الفصل بين المعارضة والإرهابيين، نتوجه مباشرة إلى جميع قادة التنظيمات المسلحة بدعوة وقف القتال والخروج من حلب مع أسلحتهم. وقد تم فتح ممرين لهم، وسيتم سحب كافة القوات الحكومية والمعدات من محيطهم”.

وأوضح الجنرال بأن أحد الممرين يؤدي إلى الحدود التركية، فيما يؤدي الممر الثاني إلى ريف إدلب. وتابع أن الممرات الستة الأخرى مفتوحة لخروج المدنيين ولإجلاء المرضى والمصابين.

يذكر أن تعليق طلعات الطيران الروسي والسوري في سماء حلب دخل حيز التنفيذ يوم 18 أكتوبر/تشرين الأول، وذلك قبيل الهدنة الإنسانية السابقة التي استمرت 4 أيام من 20 وحتى 23 أكتوبر/تشرين الأول.

وكانت موسكو اعلنت يوم الأحد، تعليق تحليق الطيران السوري والروسي فوق حلب طيلة 13 يوماً، حيث بدأ إعلان تعليق الطيران منذ 18 تشرين الأول الماضي.

وكانت هدنة انسانية في حلب أعلنت عنه موسكو مؤخرا دخلت حيز التنفيذ, يوم الخميس 20 تشرين الأول, لمدة 11 ساعة, وأعلن الجيش النظامي استمرارها ل 3 ايام. بغية تأمين خروج المرضى والجرحى والمدنيين، إضافة إلى المسلحين من المدينة.

شام تايمز

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