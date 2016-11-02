قطع الأصبع الكبير في قدمه اليمنى وأكله أمام متسوقين

لندن ـ “شام تايمز”: أقدم رجل بريطاني في العقد الثالث من العمر على قطع الأصبع الكبير في قدمه اليمنى بقاطعة حديد، وقام بالتهامه داخل متجر وسط ذهول المتسوقين.

وقالت صحيفة (ديلي إكسبريس) إن العاملين في متجر ويلكينسون بمدينة شفيليد البريطانية اتصلوا بالشرطة لابلاغها بالحادث، فارسلت دورية على الفور نقلت الرجل إلى المستشفى للعلاج.

واضافت نقلاً عن شاهد عيان أن الرجل توجه إلى قسم الأدوات في متجر ويلكنسون واستل قاطعة حديد قطع بها الأصبع الكبير في قدمه اليمنى، ثم قام بأكله وسط ذهول عشرات المتسوقين.

واشارت الصحيفة إلى أن شرطة مدينة شيفيلد أكدت بأن الرجل عانى من اصابات في قدمه، ولم تعتقله لأنه لم يرتكب جريمة ونقلته إلى المستشفى بدلاً من ذلك لتلقي العلاج.

وقالت إن الرجل المجهول الهوية لم يفصح عن الأسباب التي دفعته إلى قطع أصبع قدمه، وتأمل الشرطة أن تتمكن من معرفة الدوافع بعد أن يمثل إلى الشفاء

شام تايمز

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