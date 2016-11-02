منظمة العفو الدولية تتهم السلطات الروسية باغلاق مكتبها في موسكو

لندن ـ “شام تايمز”: اتهمت منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان السلطات الروسية باغلاق مكتبها في العاصمة موسكو، وفي اجراء وصفته بأنه غير متوقع.

وقالت المنظمة إن موظفيها في موسكو وصلوا صباحاً إلى المكتب الواقع وسط العاصمة الروسية ليباشروا عملهم اليومي، لكنهم وجدوه مغلقاً وتم لصق اشعار على بابه الرئيسي يحذّر الموظفين من دخوله.

واضافت أن السلطات البلدية في موسكو، مالكة المكتب، كتبت في الإشعار القصير أن المكتب “ملك لمدينة في الاتحاد الروسي ولا يمكن لأحد دخوله دون أن يرافقه مسؤول من البلدية”، مشيرة إلى أن هذه السلطات قامت بازالة نظام التنبيه والأقفال في المكتب وقطع التيار عنه.

واشارت المنظمة إلى أن موظفي مكتبها في موسكو اتصلوا بالسلطات البلدية في محاولة لتسوية الوضع لكنهم لم يحصلوا على جواب منها، ويسعون الآن لعقد لقاء عاجل معها.

وقال جون دالهوسن مدير برنامج أوروبا وآسيا الوسطى في منظمة العفو الدولية “لا نعرف ما الذي دفع سلطات موسكو لمنع موظفينا من دخول مكاتبنا، وهي مفاجأة غير مرحب بها لأننا لم نتلق أي تحذير مسبق منها بشأن هذه الخطوة”.

واضاف “هناك عدد من التفسيرات المعقولة لهذه الخطوة بالنظر إلى المناخ الحالي لعمل منظمات المجتمع المدني في روسيا، غير أنه من السابق لأوانه استخلاص أي استنتاجات ونعمل حالياً على تسوية الوضع في أسرع وقت ممكن آملين أن نحصل على تفسير إداري بسيط لهذه الانتكاسة في عملنا”.

وأكد دالهوسن “نحن واثقون 100% من أننا قمنا بالوفاء بجميع التزاماتنا كمستأجرين للمكتب”.

شام تايمز

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