بايرن ميونيخ يعود من هولندا ببطاقة التأهل

ضمن بايرن ميونيخ الألماني التأهل لدور خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على مضيفه الهولندي أيندهوفن بهدفين مقابل هدف.

تقدم أيندهوفن في الدقيقة 14 عن طريق سنتياجو أرياس، قبل أن ينتفض روبرت ليفاندوفسكي بهدفين في الدقيقتين 34 و74.

الفوز جعل بايرن ميونيخ يحافظ على وصافة المجموعة برصيد تسع نقاط، بفارق ثلاث نقاط خلف المتصدر أتلتيكو مدريد.

التهديد الأول جاء بافاريًا برأسية من ليفاندوفسكي، تصدت لها عارضة أيندهوفن.

وجاء الرد سريعا من أصحاب الأرض عن طريق سانتياجو أرياس الذي هز شباك بايرن الذي تابع الكرة التي ارتدت من مانويل نوير، برأسية داخل الشباك.

وكاد تشابي ألونسو أن يعادل النتيجة بتسديدة قوية، نجح ريمكو باسفيير في التصدي لها.

وتزداد سيطرة الضيوف على الكرة، وتتعدد هجماتهم بحثا عن التعادل، ويحول ليفاندوفسكي كرة عرضية من الجانب الأيسر برأسه، إلا أن القائم حرمه من التسجيل.

وتسفر محاولات متصدر البوندسليجا عن ركلة جزاء، ينفذها ليفاندوفسكي بنجاح كاسرا حالة عدم التوفيق التي لازمته منذ بداية المباراة.

ويبدأ بايرن ميونيخ الشوط الثاني ضاغطا، ويسدد ديفيد ألابا تسديدة قوية يتصدى لها حارس أيندهوفن.

وفي الدقيقة 64 يحل دوجلاس كوستا بدلا من روبن، الذي خرج وسط تصفيق وتحية من جماهير أيندهوفن فريقه الأسبق.

وتمكن ليفاندوفسكي من إحراز الهدف الثاني للبافاري مستغلا عرضية أرضية من ألابا، وللمرة الثالثة في المباراة، تمنع العارضة ليفاندوفسكي من التسجيل.

وينهي الحكم اللقاء بفوز بايرن ميونيخ بهدفين مقابل هدف لصالح أيندهوفن، ويتأهل للدور الثاني في بطولة دوي أبطال أوروبا.

كووورة

شام تايمز

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