مارادونا يخشى على حلم المونديال بعد عقوبة بوليفيا

أبدى دييجو أرماندو مارادونا “قلقه” على تأهل الأرجنتين لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، بعد معاقبة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لبوليفيا باعلان خسارتها لمباراتها امام تشيلي بسبب إشراكها اللاعب نيلسون كابريرا، مما جعل منتخب الالبسيليستي حاليا خارج المراكز المؤهلة للمونديال.

وقال أسطورة كرة القدم الارجنتينية لقناة (فوكس سبورت): “الارجنتين ليس لها ممثل في (اتحاد امريكا الجنوبية لكرة القدم) كونميبول أو الفيفا، انا قلق على التأهل للمونديال”.

وأضاف “لا يجب ان يتملكنا الخوف حتى الان، ولكن المنطقي أن يكون هناك قلق من عدم الذهاب للمونديال، اليوم في الارجنتين أشياء كثيرة معكوسة”.

وعاقب الفيفا الاتحاد البوليفي لكرة القدم بسبب دفعه “بتشكيل غير مناسب” وإشراك اللاعب نيسلون كاربيرا في مباراتي تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم أمام بيرو (1 سبتمبر/ايلول) وتشيلي (6 سبتمبر) وأكد الفيفا أن اللاعب “لم يستف متطلبات استدعائه للمنتخب” وبالتالي اعلن خسارة بوليفيا للمباراتين بنتيجة 0-3 لكلا المنافسين.

وبذلك صعدت تشيلي بـ16 نقطة للمركز الخامس، الذي كانت تحتله الأرجنتين، وهو المركز المؤهل لخوض ملحق التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وتحتل الأرجنتين حاليا المركز السادس بنفس رصيد تشيلي، ولكن تتخلف عنها بفارق الاهداف، وتعد حاليا وفقا لهذا الترتيب بعيدة عن التأهل للمونديال.

وألقى مارادونا باللوم على المسئولين الارجنتينيين في “السماح” للفيفا باصدار هذا القرار، وانتقد اللجنة التي عينها “فيفا” و”كونميبول” لادارة الاتحاد الوطني للعبة.

كووورة

شام تايمز

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