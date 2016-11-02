صيني أنفق 23 ألف دولار على الديكور .. فاكتشف أنها ليست شقته !

أنفق صيني 150 ألف يوان صيني (23 دولار أمريكي) على ديكور شقته الجديدة، ليكتشف في نهاية المطاف أنها ليست شقته.

واشترى المالك شقة في الطابق الـ 40 في إحدى بنايات مدينة تشونغ تشينغ الصينية في شهر يونيو (حزيران) الماضي من العام الجاري، وتسلم مفاتيح شقته الجديدة، وبعدما انتهى من تجديدها، تلقى اتصالاً هاتفياً من مكتب إدارة البناية في 20 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري يخبره بأنه تسلم بالخطأ مفاتيح شقة شخص آخر، بحسب صحيفة بيبولز داي أونلاين الصينية.

وبحسب ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، أخبر المكتب المالك بأن الدور الـ 40 يضم 8 شقق، إلا أن أربع شقق فقط التي تم بيعها، فحدث خطأ واختلطت المفاتيح، وتسلم المالك مفتاح شقة ليست ملكه، ما أصاب المالك بالذهول.

وأثارت هذه القصة استغراب المستخدمين على موقع سينا الإخباري، حيث تفاعل المستخدمون مع القصة، وألقوا العتاب واللوم على المكتب المسؤول عن البناية، لأنه سلم المالك مفتاحاً خطأ، فيما اقترح أحد المستخدمين بتغيير رقم الشقة بكل بساطة لتصبح الشقة التي جددها من ملكه.

شام تايمز

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