الأميرة هيا بنت الحسين تنشر فيديو لحاكم دبي ينقذ سلحفاة على الشواطئ الإماراتية

ساعد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم مدينة دبي ونائب رئيس الامارات، في إنقاذ سلحفاة ضخمة عبر إعادة إدخالها الى المياه مرة أخرى على أحد الشواطئ.

وقد نشرت زوجة الشيخ محمد بن راشد، الأميرة هيا بنت الحسين، مقطع الفيديو وعلقت عليه، قائلة: “الصحراء والبحر أجزاء متساوية من التراث الإماراتي، ولكن لا يستطيع الجميع إدراكهم وفهمهم بالمعنى الصحيح مثل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.”

من ناحية أخرى، أعلن الشيخ محمد بن راشد عن أول قانون للقراءة في المنطقة يضع أطر تشريعية وتنفيذية حكومية لترسيخ القراءة، وذلك عبر حسابه الرسمي على تويتر.

وقال إن القانون يلزم المدارس بوضع خطة سنوية لتشجيع القراءة بين الطلبة، ويرسخ احترام الكتاب بينهم بمنع إتلافه وصونه وإعادة استخدامه أو التبرع به، ويرسخ الكتاب كأحد المظاهر الحضارية في المجتمع، حيث سيتم الزام المقاهي في المراكز التجارية بتوفير مواد القراءة لمرتاديها.

شام تايمز

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