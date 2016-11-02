خليجية تطلب من المحكمة تطليقها لرفض الزوج إزالة الوشم !

توجهت شابة خليجية عشرينية للمحكمة، وطلبت الطلاق من زوجها، بعد أن يئست من وعوده لها بإزالة الوشم من على كتفه.

ووفقاً لصحيفة البيان الإماراتية ، فإن طلب الزوجة إزالة الوشم من كتف الزوج مستمر منذ أيام عقد القران، وهما اليوم قد أكملا عامين على زواجهما، والذي كانت ثمرته طفلة جميلة، أطلقا عليها اسم “غلا”.

الزوج رسم الوشم على كتفه أثناء سفره قبل 4 أعوام إلى إحدى الدول الأجنبية مع أصدقائه، لدرجة أنه يتباهى بشكل دائم بأن لديه وشماً جميلاً.

ويحرص الزوج أثناء وجوده في المناسبات العائلية والاجتماعية، على لبس الأكمام الطويلة، ويرفض الذهاب إلى العيادات التجميلية لإزالة وشمه.

وفي آخر نقاش حادّ حدث بينهما قبل شهر تحديداً، أصرّ على موقفه، وأكد لها أن لديه جسماً متناسقاً، تألق أكثر بوضعه للوشم. مشيراً إلى عدم رغبته في إزالة الوشم، مطالباً إياها باحترامه، واحترام خصوصياته، فما كان منها إلا أن طلبت الطلاق.

شام تايمز

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