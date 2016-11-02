الحكومة التركية تعتزم توفير إنترنت مجاني لـ 300 ألف من محدودي الدخل نهاية الشهر المقبل

تعتزم الحكومة التركية توفير إنترنت مجاني لـ300 ألف مواطن من محدودي الدخل، اعتباراً من نهاية كانون الأول المقبل.

ووفق ما اوردت وكالة الأناضول ، أعلنت وزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية التركية الثلاثاء، أن المشروع يكلف 40 مليون ليرة تركية (حوالي 13 مليون دولار)، وأن 300 ألف من محدودي الدخل سيتمكنون من الاتصال بشبكة الإنترنت واستخدامها بحرية ومجاناً اعتباراً من نهاية الشهر الجاري.

وأشارت الوزارة في بيان لها، أن المشروع يهدف إلى إتاحة الفرصة لكل المواطنين للاستفادة من الإنترنت والتكنولوجيا المتقدمة، كما يهدف إلى حماية أطفال الأسر الفقيرة من الوقوع فريسة للأماكن غير المرخصة التي تقدم خدمات الإنترنت للأطفال دون أي رقابة.

شام تايمز

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