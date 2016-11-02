أحدهما تم ترحيله و الثاني بالانتظار .. لاجئان يصلان من إيطاليا إلى ألمانيا بطريقة غريبة

تمكن لاجئان من الوصول إلى مقاطعة روزنهايم في ألمانيا بطريقة غريبة، لكن مساعيهما بالبقاء فيها باءت بالفشل، حيث من المنتظر أن تتم إعادتهم إلى النمسا.

وقال موقع “ميركور” الألماني، إن لاجئين أفريقيين قاما بالاختباء أسفل قطار لنقل البضائع في مدينة بولزانو الإيطالية، بهدف الوصول إلى ألمانيا.

وظناً منهم أنهم وصلوا إلى ميونخ، قام اللاجئون بالقفز من القطار في روزنهايم (تبعد عن ميونخ 66 كم)، وبسبب البرد القارس، على حد تعبير الموقع، قاموا بالاتصال بالشرطة طلباً للمساعدة.

وأشار الموقع إلى أحد الرجلين تم ترحيله إلى النمسا، و “قد” يرحل الآخر من ألمانيا أيضاً، دون إيراد أية توضيحات أخرى.

شام تايمز

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