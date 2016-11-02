إعادة توطين عشرات السوريين المتواجدين باليونان في فنلندا

دخل اتفاق توزيع اللاجئين المتواجدين في اليونان حالياً إلى أنحاء الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ .

فيوم أمس الاثنين أقلع 111 لاجئ من أثينا إلى فنلندا، بحسب ما قالت وزارة الهجرة واللاجئين.

ويتألف هذا الرقم، من 16 عائلة بالإضافة إلى 52 قاصراً.

وقال وزير الهجرة اليوناني، عن وكالة الأنباء الألمانية، إن منزعج من مواقف بعض دول الاتحاد التي أثرت على عملية توزيع اللاجئين.

وكان من المفترض توزيع ثلاثين ألف لاجئ، ولكن إلى الآن لم يتم توزيع سوى خمسة آلاف منهم.

شام تايمز

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