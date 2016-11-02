إستطلاع : نصف الروس يخشون أن يؤدي قصف روسيا لسوريا لاندلاع حرب عالمية ثالثة

اظهر استطلاع للراي الاثنين ان نحو نصف المواطنين الروس يخشون من ان تؤدي حملة القصف التي تشنها بلادهم في سوريا الى اندلاع حرب عالمية ثالثة.

وتشن موسكو، الحليفة لنظام الرئيس السوري بشار الاسد، حملة قصف جوي في سوريا منذ 30 سبتمبر 2015.

واظهر الاستطلاع الذي اجراه مركز “ليفادا” المستقل الاسبوع الماضي ان 48% من الروس يخشون من ان يؤدي “التوتر المتصاعد في العلاقات بين روسيا والغرب الى اندلاع حرب عالمية ثالثة”.

وكانت هذه النسبة لا تتعدى 29% في يوليو الماضي.

وراى 32% ان الضربات الجوية التي تشنها روسيا في سوريا تؤثر سلبا في سمعة روسيا في العالم، بارتفاع عن نسبة 16% في تشرين الثاني/نوفمبر 2015.

الا ان 52 % من الروس قالوا انهم يدعمون الضربات الجوية بينما قال 26% انهم يعارضونها.

وردا على سؤال عما اذا كان على روسيا ان تواصل “التدخل في ما يحدث في سوريا” قال 49% نعم بينما قال 28% لا. (AFP)

شام تايمز

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