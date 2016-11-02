” هذا هو الاندماج الذي ندعمه ” .. ألمان يدفعون تكاليف تحقيق حلم لاجئ سوري

اللاجئ السوري محمود فلفول هو واحد من الأشخاص الكثيرين الذين أتوا العام الماضي، وتمت مساعدتهم في مدينة إيفيرسفينكل الألمانية.

ومن خلال مركز الاندماج، تمكن محمود، الشاب الدمشقي، الذي يعيش في فيتوس دورف منذ أيلول 2015، من تحقيق أمنيته الخاصة، ألا وهي العزف على آلة الساكسافون.

تقول “ديبن بروك”، العضوة في نادي ليونس في فارندورف عن محمود : “إنه يريد أن يعزف آلة الساكسوفون، ولأنني وجدت فيه من خلال تعرفي عليه أنه شاب مجتهد وطموح قمت بطرح رغبته هذه بعد ذلك على السيد فريدهيلم هيمبل مان في مركز الاندماج”،

ويضيف الأخير، لصحيفة “فيستفالشه ناخريشتن” المحلية، : “الصدفة تؤثر بكثير من الأحيان، كنت بحديث مع السيدة إردمان وقامت أيضا باعلامي بأمنية ورغبة الشاب محمود، نحن نتبرع في كل لقاء دوري لنا بمبلغ خمسة يورو من أجل تحقيق هدف جيد”.

وقالت لينا فيتينبرنيك، زميلة بروك : “قررنا التبرع بمبلغ 500 يورو من أجل دروس الموسيقا الخاصة بمحمود، بالنسبة لنا هذا هو الاندماج الذي ندعمه بكل رحابة صدر”.

ويبدو هذا المبلغ كافياً ليتعلم محمود العزف، وتم تخفيض سعر ساعة التدريب له من 20 إلى 10 يورو، بمساع من مركز الاندماج.

شام تايمز

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