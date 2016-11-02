عون لكيري: الوصول لحل سياسي سريع لأزمة سوريا سينعكس إيجابيا على لبنان

اعتبر رئيس الحكومة اللبناني ميشال عون, يوم الثلاثاء، في حديث هاتفي مع وزير الخارجية الامريكي جون كيري أن “الوصول إلى حل سياسي سريع للأزمة السورية سينعكس إيجابا على الوضع في لبنان من مختلف جوانبه”.

وذكرت وسائل اعلامية، ان الرئيس عون شدد خلال الاتصال مع كيري، انه “لابد من الوصول الى حل سياسي للازمة السورية، لا سيما فيما يخص إيجاد حل لمأساة النازحين السوريين”.

وكان العماد ميشال عون، اكد عقب انتخابه لرئاسة لبنان, يوم الاثنين، ان بلاده ستواصل العمل بسياسة النأي بالنفس عن نيران المنطقة، مشددا انه لا حل في سوريا من دون عودة النازحين.

من جانبه، اكد كيري “وقوف الولايات المتحدة إلى جانب لبنان والتزامها بدعم الجيش اللبناني في مواجهته للإرهاب وسعيه لتعزيز الاستقرار”، لافتا الى انه “كما المجتمع الدولي، يتطلعان إلى تشكيل حكومة جديدة في أقرب وقت ممكن”.

واتخذ لبنان اجراءات للحد من اللجوء السوري الى اراضيه, حيث شدد على عدم استضافة أي لاجئ سوري، كما اسقط صفة اللاجئ عن كل من يخرج من لبنان الى سوريا, فيما ابدى مسؤولون لبنانيون في عدة مناسبات سعي بلادهم لإقامة مخيمات للاجئين في سوريا أو في المناطق العازلة لتخفيف ضغط توافد النازحين للبنان.

ويعتبر لبنان المستقبل الأكبر للاجئين السوريين خلال النزاع الدائر في البلاد, حيث بلغت أعدادهم أكثر من مليون وخمسمئة ألف لاجئ, بحسب تقارير أممية, في وقت يشتكي فيه لبنان دائماً من عدم قدرته على إعانة أكثر من 1.2 مليون لاجئ سوري مسجلين رسمياً لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

شام تايمز

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