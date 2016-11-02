واشنطن: لن نتعاون مع النظام السوري بتحرير الرقة من داعش في الماضي والمستقبل

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الثلاثاء، أن واشنطن لن تتعاون مع النظام في سوريا في تحرير مدينة الرقة من قبضة تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) الإرهابي.

وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي، في مؤتمر صحفي، “اسمحوا لي أن أقول بوضوح، لأنه يجب ألا تكون أي شكوك، ليست هناك أي نوايا أو خطط أو أهداف للعمل مع الرئيس السوري بشار الأسد بأي شكل من الأشكال لمكافحة “داعش”. كان الأمر كذلك في الماضي وسيظل في المستقبل”.

وأضاف كيربي أن “موقف الولايات المتحدة لم يتغير”، مشيرا إلى أن واشنطن على ثقة بأن الأسد “لا يمكن أن يكون جزءا من مستقبل طويل الأمد لسوريا”.

وكانت وزارتا الدفاع الأمريكية والبريطانية, أعلنتا في 26 تشرين الاول الماضي, إن الهجوم لاستعادة مدينة الرقة من تنظيم (داعش) سيبدأ خلال الأسابيع القادمة.

يشار الى ان التنظيم يسيطر على كامل محافظة الرقة منذ العام 2014 باستثناء مدينتي تل أبيض وعين عيسى، اللتين تسيطر عليهما قوات “سوريا الديموقراطية” التي تشكل وحدات “حماية الشعب الكردية” أبرز مكوناتها.

وتقود الولايات المتحدة منذ عام 2014، حلفاً دولياً يضم أكثر من 60 دولة، لمحاربة تنظيم “داعش” في سوريا والعراق, حيث اعلن التحالف الدولي مطلع العام الحالي أن الأراضي الخاضعة لسيطرة التنظيم في سوريا تقلصت بنسبة 20% خلال عام 2015.

شام تايمز

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