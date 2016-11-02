غوغل تضع حداً للمتلاعبين بغوغل بلاي وتهددهم بحذف تطبيقاتهم

أعلنت “غوغل” بدء العمل وفق نظام جديد لتتبع آلية تنصيب التطبيقات على متجر “غوغل بلاي”، لفرز التنصيبات الاحتيالية التي يسعى المطورون من خلالها لرفع ترتيب تطبيقاتها عند البحث عنها.

وبحسب android-developers.blogspot، فإن نظام “غوغل” الجديد سيكتشف التنصيبات الاحتيالية ويفرزها ليمنع التلاعب والتأثير على “غوغل بلاي”.

واعتبرت “غوغل” هذه التنصيبات غير شرعية، بهدف التلاعب بعدد التحميلات وترتيب التطبيق وحذرت مطوريها من أنها ستزيل تطبيقاتهم من المتجر عند اكتشاف التلاعل، وطلبت منهم استخدام الطرق الشرعية لترويج تطبيقاتهم.

ويشار إلى أنه هناك عدد لا بأس به من الشركات الصينية المتخصصة بتحسين ترتيب التطبيقات وزيادة تحميلها بطرق غير شرعية عبر استخدام عدد كبير من الهواتف المتصلة بالمتاجر التي تقوم بتنزيل التطبيقات عدة مرات.

ويساعد اجراء “غوغل” الجديد على تقديم أرقام دقيقة لعدد تنزيلات التطبيق، ما يساعد المستخدمين على اختيار التطبيق الأكثر رواجاً وتجريباً.

شام تايمز

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