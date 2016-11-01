هنري يعلق على الصيام التهديفي لإبراهيموفيتش

يثق النجم الفرنسي تييري هنري، أسطورة أرسنال السابق، في قدرة زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم فريق مانشستر يونايتد السابق على إنهاء صيامه عن التهديف.

ولم يسجل إبراهيموفيتش (35 عاما) خلال 6 مباريات متتالية مع مانشستر الذي يدربه المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، لكن هنري يرى أنه مجرد وضع مؤقت.

وجاء ذلك بعد أن أحرز إبراهيموفيتش 5 أهداف خلال أول 5 مباريات رسمية لمانشستر هذا الموسم في كل المسابقات.

وقال هنري، الذي لعب إلى جانب إبراهيموفيتش من قبل ضمن صفوف برشلونة الإسباني، في تصريحات نشرها موقع “سكاي سبورتس” اليوم الثلاثاء “كل التساؤلات كانت حول جوزيه مورينيو وواين روني، ولكن التساؤلات الآن تحوم حول إبراهيموفيتش”.

وأضاف “إنها المرة الأولى التي يجد زلاتان نفسه في هذا الموقف عبر مسيرته، عادة ما يضع الكرة في الشباك”.

وتابع هنري “أعلم أن لديه الشخصية والقوة للخروج من هذا الموقف، ولكن سيكون من الأفضل له أن يحدث ذلك سريعًا”.

وختم هنري تصريحاته بقوله “الأمر سيؤثر عليه، ولكن إبرا لديه الأدوات المناسبة في ذهنه للتعافي من ذلك”.

كووورة

شام تايمز

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