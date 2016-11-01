شفاينشتايجر يعلق على عفو مورينيو

أبدى الألماني باستيان شفاينشتايجر، لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، سعادته الكبيرة بقرار جوزيه مورينيو، المدير الفني للفريق، بإعادته للمشاركة في التدريبات.

وخاض شفاينشتايجر اليوم، الإثنين، أول مران له مع مانشستر يونايتد هذا الموسم، إذ استبعده مورينيو من حساباته تماما منذ تولي مهمة تدريب الفريق، وطلب منه التدرب مع فريق الرديف.

وكتب شفاينشتايجر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “شعور رائع بالمشاركة مع زملائي في المران، فالفريق في حالة جيدة للغاية، والنتائج ستتحسن مع مرور الوقت”.

وأشرك مورينيو، شفاينشتايجر في مران اليوم، رغم أنه لن يشارك مع الفريق في مباراة فنربشخة التركي يوم الخميس المقبل ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بالدوري الأوروبي، كونه غير مقيدا في القائمة الأوروبية.

وسيحاول مانشستر يونايتد تسويق شفاينشتايجر خلال فترة الانتقالات الشتوية، يناير/ كانون الثاني المقبل بعدما استبعده مورينيو من حساباته، ويعد الانتقال إلى أحد أندية الدوري الأمريكي الوجهة الأقرب للنجم الألماني المعتزل دوليا.

كووورة

شام تايمز

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