الجمهور يقول كلمته في جائزة الفيفا لأفضل لاعب

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اليوم الإثنين، عن تفاصيل جائزته الذهبية لأفضل لاعب في العالم، العام الماضي، بعدما أعلنت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، في وقت سابق، انفصالها عن الفيفا، والإبقاء على الكرة الذهبية كأحد حقوق المجلة بشكل خاص.

وقال الاتحاد، بحسب شبكة “بي بي سي” الإخبارية، اليوم الإثنين إنه سيتم اختيار 23 لاعبًا، الجمعة المقبل؛ لاختيار الأفضل من بينهم، في 9 يناير/كانون الثاني المقبل.

وأكد الاتحاد الدولي، أنه سيتم تقليص عدد اللاعبين الـ23، إلى 3 لاعبين في الثالث من ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأشار الاتحاد الدولي، إلى أنه سيتم منح قادة المنتخبات العالمية والمدربين، 50% من نسبة التصويت، بينما سيكون النصف الثاني، عبر التصويت المفتوح للجمهور عبر شبكة الإنترنت، من خلال 200 شبكة إعلامية حول العالم.

كووورة

شام تايمز

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