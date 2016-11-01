“إل جي” تقوم بتوزيع 10 آلاف حقيبة مدرسية في سوريا

قامت شركة إل جي الكترونيكس في بداية العام الدراسي بتوزيع 10،000 حقيبة مدرسية للأطفال، وقد وزعت هذه الحقائب في 17 مدرسة مختلفة في مدينة دمشق.

أصبحت تكلفة الحقائب والمستلزمات المدرسية عالية جداً، مما جعل الكثير من الأسر السورية لا تستطيع تحمل هذه التكاليف الباهظة، إلّا أن الأطفال يشعرون بفرحة بدء العام الدراسي الجديد من خلال حقائبهم وملابسهم المدرسية الجديدة،

من هنا جاءت مبادرة شركة إل جي لمساعدة هؤلاء الأسر ورسم الفرحة على وجوه الأطفال عبر توزيع حقائب مدرسية لمساعدة الأطفال للعودة إلى المدرسة، وقد تم اختيار الأطفال التي وزعت عليهم الحقائب بعناية فائقة للوصول لأكثر الأسر احتياجاً.

تشتهر إل جي الكترونيكس بتاريخها الطويل بالمسؤولية الاجتماعية وبرغبتها بخلق حياة أفضل للأفراد من حولها ولطالما كان همها الأول الوصول لكافة أطياف المجتمع، والجدير بالذكر هنا أن خطط إل جي للدعم المجتمعي بدأ منذ عام 2013 من حملة “سوريا في قلوبنا”.

هذه المبادرة الملفتة من نوعها تعتبر خطوة من خطوات إل جي العديدة لدعم التعليم في سوريا، من خلال مساعدة عدد منهم في الحصول على المستلزمات الأساسية لبدأ العام الدراسي الجديد.

شام تايمز

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