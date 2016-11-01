وداعاً لعملية إحراق الدواليب.. اختراع “حلبي” جديد لتضليل الطيران الحربي

بث ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، شريط فيديو يظهر تطوير أهالي أحياء حلب المحاصرة لآلة تحدث سحابة كثيفة من الدخان، بهدف تضليل الطيران الحربي الذي يقصف الأحياء المحررة، وفرض نوع من الحظر الجوي، وذلك بدلاً عن عملية احراق الدواليب (الإطارات المطاطية) التي انتشرت خلال معركة فك الحصار قبل نحو شهرين.

يشار أن أهالي قرى وبلدات ريف حلب الجنوبي والغربي، ومعظم الأحياء المحاصرة، دشنوا حملة واسعة لإشعال الإطارات المطاطية التي تحدث أعمدة دخان أسود كثيف في سماء مناطقهم، لحجب الرؤية عن الطيران الحربي والمروحي وتشتيتها عن استهداف المناطق السكنية، وذلك بالتزامن مع معركة “الغضب لحلب” والتي أطلقها “جيش الفتح” قبل شهرين، بهدف فك الحصار عن أحياء حلب الشرقية.

شام تايمز

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