سانا : ضحايا بقذائف صاروخية في حلب وريف درعا

ذكر مصدر في قيادة شرطة محافظة حلب في تصريح أن التنظيمات الإرهابية أطلقت بعد ظهر اليوم قذيفة صاروخية على حي الحمدانية السكني تسببت “بإصابة 4 أشخاص بينهم طفلتان بجروح متفاوتة الخطورة”.

وأطلق إرهابيون ينتشرون فى حي بستان القصر صباح اليوم 3 قذائف على فندق شهباء حلب الذى تتخذه الأمم المتحدة مقرا لعمل وإقامة موظفيها أسفرت عن إلحاق أضرار مادية بالفندق دون وقوع إصابات بين النزلاء أو موظفي الأمم المتحدة.

وارتقى خلال الأيام الثلاثة الماضية 84 شهيدا معظمهم من الأطفال والنساء وأصيب 280 بجروح مختلفة نتيجة إطلاق التنظيمات الإرهابية أكثر من 100 قذيفة هاون و50 صاروخ غراد و20 اسطوانة غاز على المناطق السكنية في حلب في حين أقدمت المجموعات الارهابية على استخدام قذائف تحوى غاز الكلور على اتجاه 1070 شقة وحي الحمدانية السكني في حلب ما أدى إلى حدوث 48 حالة اختناق.

إصابة شخص بجروح جراء اعتداءات إرهابية بريف درعا الشمالي

وأفادت مراسلة سانا نقلا عن قيادة شرطة المحافظة بأن “إرهابيين استهدفوا ظهر اليوم منازل الأهالي في مدينة إزرع بقذيفة هاون ما تسبب بإصابة شخص بجروح واضرار مادية في المكان”.

وأصيب عدد من الأشخاص بجروح في الـ 21 من تشرين الأول الفائت جراء اعتداء المجموعات الارهابية المتحصنة في بلدة الصورة بالقذائف على معصرة زيتون على الطريق الواصل بين ازرع والشيخ مسكين وعلى محيط صوامع الحبوب في مدينة إزرع كما ارتقى 7 شهداء بينهم 6 أطفال وأصيب 20 شخصا معظمهم من الأطفال في الـ 11 من الشهر ذاته جراء اعتداء بالقذائف على مدرسة ذات النطاقين للتعليم الأساسي حلقة أولى وعلى حي شمال الخط بمدينة درعا.

شام تايمز

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