أمطار غزيرة تغرق عشرات الخيم بمخيمات للاجئين في ريف حلب الشمالي

أدى هطول الامطار الغزيرة في ريف حلب الشمالي على الحدود السورية-التركية, يوم الثلاثاء, الى تضرر عشرات الخيم في مخيمات اللاجئين في المنطقة.

وقالت مصادر معارضة, في صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, إن عشرات الخيم تضررت نتيجة هطول الأمطار الغزيرة.

كما نشرت المصادر صورا للخيم المتضررة يظهر فيها ارتفاع منسوب مياه الأمطار في المخيمات.

ويأتي ذلك وسط مخاوف من غرق المخيمات التي تحوي نازحين فروا عقب سيطرة قوات “سوريا الديمقراطية” على قراهم في ريف حلب الشمالي.

ويشار الى ان أهالي المخيمات السورية القريبة من الحدود مع تركيا يعانون من أوضاعاً إنسانية صعبة.

شام تايمز

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