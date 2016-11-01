الكرملين: هجمات المسلحين في حلب تهدد تواصل تعليق الضربات الجوية الروسية

هدد الكرملين, يوم الثلاثاء, بعدم قدرة موسكو على تمديد الوقف المؤقت للضربات الجوية في مدينة حلب, في حال استمرت الفصائل المسلحة في هجماتها على الأرض.

ونقلت وكالة الانباء (رويترز) عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله, في تصريحات للصحفيين, ان ” فترة توقف الضربات مستمرة في هذه اللحظة والفرصة متاحة للمدنيين للخروج من شرق حلب ويجري تهيئة الظروف لإدخال المساعدات الإنسانية.”

واضاف بسكوف ان ” كل ذلك سيكون مستحيلا في حال استمر الإرهابيون في قصف الأحياء والطرق التي تسلكها المساعدات الإنسانية وفي شن الهجمات وفي الاختباء خلف الدروع البشرية.. هذا لن يتيح الاستمرار في فترة التوقف الإنسانية.”

وجاء ذلك بالتزامن مع اتهام وزارة الدفاع الروسية مقاتلي المعارضة بمهاجمة المدنيين في مدينة حلب , مشيرة الى ان العسكريين الروس في سوريا لا يستخدمون الطيران في حلب منذ 16 يوما بأمر من الرئيس فلاديمير بوتين.

واعلنت موسكو عن تعليق تحليق الطيران السوري والروسي فوق حلب, منذ اكثر من اسبوع , وذلك قبل معركة أطلقتها فصائل معارضة تحت اسم “ملحمة حلب الكبرى” تهدف الى فك الحصار عن أحياء حلب الشرقية.

وجاءت المعركة بعد انتهاء الهدنة الانسانية في مدينة حلب, التي اعلنت عنها موسكو مؤخرا, هدفها تأمين خروج المرضى والجرحى والمدنيين، والمسلحين من المدينة, والتي جاءت بعد ضغوطات وادانات دولية واسعة وانتقادات لروسيا حول تعاونها مع النظام السوري في استهداف المدينة.

شام تايمز

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