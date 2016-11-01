مسؤول استخباراتي بريطاني يحذّر من تزايد التهديد الروسي لاستقرار بلاده ويكشف عن احباط 12 مؤامرة ارهابية ضدها

لندن ـ “شام تايمز”: حذّر مسؤول استخباراتي بريطاني بارز من أن روسيا باتت تشكل تهديداً متزايداً لاستقرار المملكة المتحدة وتستخدم كل الأدوات المتطورة المتاحة لديها لتحقيق أهدافها، وكشف بأن أجهزة الأمن البريطانية احبطت 12 مؤامرة ارهابية في الأعوام الثلاثة الماضية.

وقال أندرو باركر، المدير العام لجهاز الأمن الداخلي البريطاني (إم آي 5)، لصحيفة (الغارديان) في مقابلة غير مسبوقة “إن العمل السري لبلدان أخرى أبرزها روسيا شكل خطراً متزايداً على أمن بريطانيا في وقت صبّت فيه أجهزتها الأمنية معظم تركيزها على مكافحة التطرف الاسلامي”.

واضاف باركر أن روسيا “تستخدم كافة أجهزتها وقواها لتطبيق سياستها الخارجية خارج حدودها وبطريقة عدوانية على نحو متزايد ومن خلال الدعاية والتجسس والتخريب والهجمات الالكترونية في جميع أنحاء أوروبا وفي المملكة المتحدة أيضاً، ويعمل جهاز (إم آي 5) على احباط محاولاتها”.

واشار إلى “أن هناك الكثير من ضباط الاستخبارات الروس ينشطون على الأراضي البريطانية وبطريقة مختلفة عن فترة الحرب الباردة يركزون من خلالها على الحرب الإلكترونية ويستهدفون الأسرار العسكرية، والمشاريع الصناعية، والمعلومات الاقتصادية، وحكومة المملكة المتحدة وسياستها الخارجية”.

وقال المسؤول الاستخباراتي البريطاني إن روسيا “تتعمد الوقوف ضد الغرب وتسير على نحو متزايد في هذا الاتجاه من خلال تكثيف نشاطاتها في أوكرانيا وسوريا، وتشن في الوقت نفسه هجمات إلكترونية بعيداً عن الأنظار تستهدف المؤسسات الحكومية والعسكرية في المملكة المتحدة”.

وكشف باركر أن أجهزة الأمن البريطانية “احبطت 12 مؤامرة ارهابية جهادية خلال السنوات الثلاث الماضية، وتمكنت من تحديد 3000 جهادي اسلامي في المملكة المتحدة معظمهم من البريطانيين، وتقوم بمراقبتهم على مدار الساعة”.

شام تايمز

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