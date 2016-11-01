جريمة مروعة في الدنمارك : العثور على جثث لاجئة سورية و طفلتيها داخل ثلاجة !

قالت وسائل إعلام دنماركية إن الشرطة عثرت على جثث لاجئة سورية وابنتيها داخل ثلاثة، في منزل بمدينة اينبرا، جنوبي البلاد.

ووفق وسائل إعلام دنماركية، فإن الطفلتين تبلغان من العمر 7 و 9 أعوام، فيما تبلغ الأم من العمر 27 عاماً.

وقالت الشرطة إن الضحايا كانوا وصولوا إلى الدنمارك عام 2015، وأضافت أنها اقتحمت الشقة وعثرت على الجثث، بعد أن بلاغ من أحد أقارب الأم الذي كان يحاول التواصل معها لأيام دون جدوى.

وفيما أكدت التحقيقات أن الضحايا قتلوا، فإن الشرطة تبحث عن الأب الذي لم يكن متواجداً في الشقة.

شام تايمز

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