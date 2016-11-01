لأول مرة .. حفل زفاف في مترو أنفاق إسطنبول

قالت شركة نقل اسطنبول إن أول زوجين يقدمان على الزواج في ظل القواعد الجديدة التي تسمح بحفلات الزفاف في مترو الأنفاق باسطنبول، تبادلا عهود الزواج امس الأحد.

فبدلاً من إقامة مراسم الاحتفال في صالات كبيرة وفارهة، ارتأت بلدية إسطنبول، السماح باستخدام محطات المترو كأماكن لإقامة حفلات الزفاف.

واستقل الزوجان وضيوفهما قطارًا على خط هاسيوسمان-ينيكابى، ولكن الحفل نفسه أُقيم بالفعل في إحدى المحطات، وفق ما ذكرت الشركة.

ووفق ما ذكرت شبكة إرم نيوز ، ينطبق القرار أيضاً على مترو الأنفاق مرمراي، الذي يربط شقي المدينة الأوروبي والآسيوي بنفق تحت مضيق البسفور.

وأفادت صحيفة “يني شفق” بأن مدير شركة المترو كان بين ضيوف حفل الزفاف، وقال العريس إن الفكرة خطرت له بينما كان في محادثة مع المدير، مضيفاً: “أحب أشياء مختلفة، أحب المفاجآت”.

وأعلنت بلدية إسطنبول الكبرى، الجمعة الماضية، قراراً يسمح للراغبين في الزواج بإقامة حفلات الزفاف في محطات المترو المنتشرة في المدينة، والتي أصبحت بدءاً من اليوم خياراً متاحاً للمقبلين على الزواج.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes