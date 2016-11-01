مصر : طبيبان يتشاجران بالمشارط أثناء جراحة لمريض !

أحالت وزارة الصحة المصرية طبيبين للتحقيق بعد تشاجرهما داخل غرفة عمليات بالمستشفى التي يعملان فيها.

وقال الدكتور علاء الدين عثمان، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة شمال البلاد،لقناة العربية “إنه تلقى السبت إخطاراً من مدير مستشفى كفر الدوار العام يفيد بتشاجر طبيبين بمشارط الجراحة داخل غرفة عمليات المستشفى أثناء إجراء جراحة عاجلة لاستئصال الزائدة الدودية لمريض، وقد أدى ذلك لإصابة أحدهما.

وقال إنه أمر على الفور بإحالة الطبيبين للتحقيق الفوري، كما أمر بإحالتهما للنيابة الإدارية والعامة لاتخاذ أقسى وأقصى العقوبات ضدهما.

وكان مستشفى كفر الدوار العام، قد شهد السبت مشادة كلامية بين الطبيب “س.ع”. وزميله “م. ا.”، بقسم الجراحة تطورت إلى اعتداءات متبادلة بينهما بالضرب وقيام أحمدهما باستخدام مشرط الجراحة لإصابة زميله بجرح غائر في الوجه، فيما تدخل الأطباء لفض الاشتباك وإكمال العملية الجراحية للمريض.

شام تايمز

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