صور تويترية ساخرة من انضمام نجل ميسي إلى مدرسة برشلونة

يبدو أن تياغو ميسي، نجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني، يريد السير على خطا والده، وذلك بعدما بدأ مشواره مع كرة القدم مع النادي الذي بدأ فيه والده مسيرته الكروية.

والتحق تياغو ميسي البالغ من العمر 4 سنوات، مؤخرا بأكاديمية نادي برشلونة الشهيرة والمعروفة باسم لا ماسيا والتي تخرج منها ميسي.

ووضع نجل ميسي خطواته الأولى على عشب الملاعب رسميا، برفقة صغار الفريق الكاتالوني، بعد حوالي شهرين من الإعلان رسميا عن انضمامه للفريق.

وبحسب ما اوردت صحيفة إيلاف ، ارتدى تياغو حذاء أزرق وبدلة رياضية لبرشلونة وتعرف على زملائه الجدد ليبدأ مسيرة ستعرف الكثير من المتابعة، لكونه ابن أفضل لاعب في العالم 5 مرات.

وأثار انضمام نجل ميسي إلى مدرسة لا ماسيا التابعة لنادي برشلونة، سخرية واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و “تويتر”، حيث قام البعض بتركيب بعض الصور الساخرة.

ومن بين الصور المتداولة صورة تظهر نجل ميسي وهو يحمل جائزة الكرة الذهبية، وصورة أخرى تظهر كريستيانو جونيور نجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد، وهو يصفق لتياغو، تماما كما كان يفعل الدون مع ميسي حين يتوج الأخير بجائزة الكرة الذهبية على حسابه.

ولم يسلم نجوم ريال مديد من سخرية رواد مواقع التواصل الذين نشروا صورة لنجل ميسي وهو يهين مدافع النادي الملكي سيرجيو راموس من خلال تمرير الكرة من بين قدميه.

شام تايمز

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