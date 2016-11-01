مراهق يخترق هواتف آي فون ويربك الشرطة الأمريكية بمكالمات زائفة

ألقت السلطات الأمريكية، القبض على مخترق مراهق، يُدعى ميتكومار ديساي، بعد قيامه بإصابة آلاف من هواتف آيفون برابط خبيث، يضطر الهواتف للاتصال برقم النجدة 911.

وأوضحت التحقيقات، أن “ديساي”، البالغ من العمر 18 عامًا، طور روابط خبيثة، وقام بنشرها عبر فيديوهات على قناة HackSpot على موقع يوتيوب، وأكثر من حساب شخصي على “تويتر” يشجع المستخدمين على الضغط عليه، ما أدى إلى استقبال الشرطة في تكساس وماريكوبا وميوريا وكاليفورنيا مئات المكالمات في دقائق معدودة، ما تسبب بسقوط نظام استقبال الطوارئ.

وبحسب شبكة إرم نيوز ، استضاف “ديساي” الروابط الخبيثة عبر موقعه الشخصي والذي خرج عن الخدمة بمجرد القبض على المطور المراهق.

وأوضح “ديساي” خلال التحقيقات، أنه كان يحاول اختبار ثغرات جديدة في نظام تشغيل أبل iOS، كي يتمكن من الاشتراك في برنامج مكافآت الشركة، الخاص باكتشاف الثغرات.

شام تايمز

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