صحيفة : إداريون أوروبيون ضالعون في تهريب لاجئين إلى دول الاتحاد الأوروبي !

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا عن وجود تعاون بين موظفين إداريين فاسدين في دول شرق أوروبا وجنوبها مع عصابات دولية لتهريب المهاجرين غير الشرعيين.

وكتبت صحيفة “بيلد آم زونتاغ” الألمانية الصادرة الأحد، أن الشرطة الاتحادية في ألمانيا رصدت في 12 من 35 قضية تهريب حققت فيها في العام الماضي، وجود تعاون بين موظفين عامين فاسدين في هاتين المنطقتين وبين المهربين.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن عدد المشتبه بهم الذين تم التحقيق بشأنهم في القضايا الـ35 بلغ 382 شخصاً.

من جانبه، قال ديتر رومان رئيس الشرطة الاتحادية، للصحيفة إن الجريمة المنظمة في مجال تهريب المهاجرين تظهر أن المسألة في هذا الشأن لا تتعلق بمساعدة النازحين بل بجمع أموال.

(DPA)

شام تايمز

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