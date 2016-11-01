وسائل إعلام: التحاق 3 غواصات بمجموعة السفن الروسية المبحرة لسوريا .. صحيفة التايمز: بوتين يعتزم شنّ “هجومٍ ضخمٍ” قريباً على حلب

زعمت وسائل إعلام بريطانية، نقلا عن مصادر في الأسطول البريطاني، أن ثلاث غواصات روسية ضاربة التحقت بمجموعة السفن الروسية التي عبرت المانش مؤخرا قاصدة الساحل السوري.

ونقلت عن مصادرها في الأسطول البريطاني قولها، إن الجانب البريطاني سجل الأسبوع الماضي دخول غواصتين ذريتين متعددتي الأغراض، وثالثة تعمل بالديزل، مياه الأطلسي قادمة من قاعدة أسطول الشمال في مورمانسك (شمال روسيا)، وأن جميع الغواصات المذكورة مزودة بصواريخ مجنحة.

وأشارت المصادر البريطانية كذلك إلى أن الغواصات الروسية الثلاث التحقت بمجموعة السفن الروسية، وأنها تبحر في الوقت الراهن بمحاذاة سواحل شمال إفريقيا على المتوسط.

وتؤكد وسائل الإعلام البريطانية نقلا عن مصادرها، أن “مجموعة السفن الروسية سوف تستخدم الغواصات الثلاث المذكورة لضرب الأهداف في سوريا بالصواريخ المجنحة التي تحملها”.

هذا، وأعلن أسطول الشمال الروسي السبت 15 تشرين الأول أن حاملة الطائرات الروسية “الأميرال كوزنيتسوف” انطلقت في تمام الساعة الـ3 من بعد الظهر بتوقيت موسكو من شمال شرق الأطلسي، تتقدم مجموعة سفن تضم طراد “بطرس الأكبر” الصاروخي الذري الثقيل، وسفينتي “سيفيرومورسك” و”الأميرال كولاكوف” الكبيرتين المضادتين للغواصات، إضافة إلى عدد من سفن الإمداد، قاصدة الساحل السوري.

يشار إلى أن “الأميرال كوزنيتسوف”قادرة على حمل أكثر من خمسين طائرة، و1960 عسكريا ومزودة بصواريخ مجنحة مضادة للسفن من نوع “غرانيت”، وصواريخ “كلينوك” المضادة للأهداف الجوية، وأنظمة “كاشتان” الصاروخية المدفعية، إضافة إلى منظومات دفاعية متكاملة مضادة للغواصات.

وتحمل “كوزنيتسوف” على متنها إلى شرق المتوسط، حسب المصادر العسكرية الروسية، مقاتلات “ميغ-29 KR”، و”ميغ 29-KUBR”، ومقاتلات “سو-33” البحرية، إضافة إلى مروحيات “KA-52″ الملقبة بـ”التمساح”.

صحيفة التايمز: بوتين يعتزم شنّ “هجومٍ ضخمٍ” قريباً على حلب

كشفت صحيفة “التايمز” البريطانية اليوم الاثنين، في تقرير لها أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يتعزم شنّ هجوم “ضخم” على مدينة حلب السورية المحاصرة.

وقالت الصحيفة إن الهجوم المذكور على مدينة حلب، سيكون في غضون الأسبوع الحالي، بحسب مسؤولين غربيين في الاتسخبارات.

وجاء كلام الصحيفة على لسان محررة شؤون الدفاع ديبورا هاينز، التي استدركت الكلام بالقول إن “الهجوم من المحتمل أن يفشل”، مشيرة إلى أن المعارضة السورية تزودها السعودية بالسلاح، وأنها أثبتت صمودها أمم هجمات الأسد طوال الوقت الماضي.

وعلّقت الصحيفة على المنشورات التي يرميها طيران النظام على المدينة المحاصرة والتي كان آخرها الأسبوع الماضي وحملت رسالة واضحة تقول “هذا أملكم الأخير أنقذوا أنفسكم وغادروا هذه المناطق بصورة عاجلة” بالقول “إنها مجرد كلمات فارغة”.

ولفتت الصحيفة إلى أن بوتين يحاول أن يستغل وضع واشنطن في الانتخابات الرئاسية، ليحقق “انتصاراً كبيراً” على الثوار في الجزء الشرقي من المدينة دعما لرأس النظام بشار الأسد.

وألمحت الصحيفة إلى حجم “الهجوم الضخم” المتوقع على مدينة حلب، والذي قالت إنه قد يكون مدمراً لـ ما يقارب 275 ألف إنسان، من بين هؤلاء نساء وأطفال يعيشون في مناطق الثوار.

وقال مسؤول استخباراتي غربي لـ التايمز، إن “الروس على شفا هجوم عسكري كبير على حلب”، مضيفا أن “هذا سيكون له تبعات إنسانية كبيرة”.

واختتمت الصحيفة المقال بلوم للولايات المتحدة وأوروبا اللتان سمحتا بهذا التمدد الروسي في سوريا، قائلة بأن روسيا تخوض حرباً على الأراضي السورية، وأنها لم تكن لتتمكن من ذلك لولا تخاذل أوروبا والولايات المتحدة في التصدي لها.

شام تايمز

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