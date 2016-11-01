ألمانيا : إعتقال خمسينية هاجمت الشرطة بمشرط وصرخت الله أكبر

قالت وسائل إعلام ألمانية، إن امرأة هاجمت رجال الشرطة في مدينة “مولهايم”، وصرخت “الله أكبر”، أمس الأحد.

وأفاد الإعلام الألماني، أن المرأة هاجمت عدداً من عناصر الشرطة الذين قدموا إلى شقتها لاشتباههم بها، باستخدام “مشرط”.

وتمكنت الشرطة من اعتقال المرأة (53 عاماً)، وأودعتها المشفى بسبب تعرضها لجروح خلال عملية اعتقالها.

وقالت صحيفة “بيلد” إن المرأة المسجلة لدى الشرطة سابقاً تحت بند “حاملة فكر إسلامي متطرف”، عثر في شقتها على أعلام تدل على انتمائها لتنظيم “داعش”.

وأضافت أن المرأة المولودة في ولاية تورينغن، والمعتنقة للإسلام منذ مدة، رفضت فتح الباب للشرطة وألقت بعضاً من محتويات منزلها في الشارع، قبل أن يتم اقتحامه.

شام تايمز

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