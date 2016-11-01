مجلس الشورى السعودي يرفض توصية قيادة المرأة للسيارة

رفض مجلس الشورى السعودي الاثنين، توصية قدمها أحد الاعضاء لمناقشة قيادة المرأة في المملكة للسيارة.

وصوّت مجلس الشورى السعودي برفض توصية عن قيادة المرأة للسيارة، الاثنين، في جلسته الـ58 من أعمال السنة الرابعة للدورة السادسة.

وتعتبر قيادة المرأة للسيارة قضية رأي عام في المجتمع السعودي، ورغم أن نظام المرور السعودي لا ينص على منع النساء من القيادة، إلا أن التراخيص تصدر للرجال فقط.

ويفتي عموم مشائخ السعودية السنة بتحريم قيادة المرأة للسيارة، وأصدرت هيئة كبار العلماء فتاوى عديدة بتحريمها تحت رئاسة الشيخ مفتي السعودية الراحل عبد العزيز بن باز. كما انتقد رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبد العزيز آل الشيخ الصحف التي تتناول القضية مدافعا عن الحقوق التي تنالها المرأة في السعودية.

(DPA)

شام تايمز

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