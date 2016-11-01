فضيحة جديدة في ملف الراحل مايكل جاكسون

تقدمت سيدة بريطانية، في الأربعين من عمرها، بدعوى قضائية في حق ملك البوب الراحل مايكل جاكسون Michael Jackson الذي توفي عام 2009،تتهمه فيها باستغلالها جنسيّاً،عندما كان عمرها 12عامًا، ومن ثم دفع لها أكثرمن900 ألف دولار لشراء سكوتها.

وفي هذا السياق قدمت المرأة للمحكمة مجموعة من رسائل الحب والشيكات،مؤكدة أنّ جاكسون أرسلها إليها،عندما كانت طفلة.

وكتب النجم الراحل في إحدى الرسائل: ” صورتك في عيد الحب مبتكرة جدًّا وجميلة،أنا أحبك كثيراً، وأنت تجعلينني أحبك أكثر، وكلما تحدثت معك أكثر، كلما زاد تعلقي بك”.

وأظهرت رسالة أخرى أن النجم كتب: “أحبك وأشتاق إليك كثيراً”مع توقيع كتب فيه “بكل حبّي مايكل”.

واللافت أنّ هناك رسالة بدا النجم فيها وكأنه يتوسلها، إذ كتب فيها : “من فضلك تعالي لأراك،أمك وأبيك لطيفان، وداعاً،أنا أحبك كثيراً”.

وإضافة إلى ذلك قدمت السيدة مجموعة من الشيكات وإيصالات البنك،التي قال محاميها إنها تثبت محاولة جاكسون دفع ثمن صمتهاعندما بلغت الـ16 عاماً.

شام تايمز

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