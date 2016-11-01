تطبيق جديد لتلافي نسيان الأطفال في السيارة

أطلق مهندس فلسطيني تطبيقًا ذكيًا جديدًا باسم “سيف كيدز” Safe Kids، يقول إن الهدف منه معالجة مسألة نسيان الأطفال في السيارة، وهو متوفر لنظام التشغيل أندرويد، حيث وسيتوفر قريبًا لنظام آي أو إس.

وقال المهندس أحمد بطو، مختص أمن المعلومات وسفير شركة موزيلا: “في الآونة الأخيرة فقدنا عشرات الأطفال نتيجة حالات الاختناق جراء نسيانهم داخل مركبة مغلقة، وأضاف: “قد تكون أحد أسباب هذه الحوادث نسيان الأهل أطفالهم نتيجة الضغوط النفسية المسيطرة على عقولهم وتوترهم”.

وأشار أحمد بطو إلى أن الأطفال الصغار هم الأكثر عرضة لهذه الحوادث، لأن حرارة أجسامهم ترتفع بسرعة أكثر بثلاثة أو خمسة أضعاف مقارنة بالبالغين، خاصةً بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين السنة والخمس سنوات، فهم لا يملكون القدرة على الخروج أو فتح النوافذ والأبواب.

أما بالنسبة لخصائص تطبيق Safe Kids، فيقول مطوره إنه يوفر نظام حماية ذكيا للأطفال على مدار الساعة ولا يحتاج لأي جهاز إضافي داخل المركبة، كما أنه يدرك تلقائيًا حال توقف المركبة الخاصة بوالد الطفل ويرسل تنبيها “إن كنت قد أوقفت سيارتك، هل تريد تفعيل تنبيه لحماية أطفالك؟”.

وعند اختيار خيار التنبيه سيتيح التطبيق للمستخدم تحديد وقت للعودة إلى المركبة يترواح بين 5 و20 دقيقة، وبعد انقضاء الوقت يرسل التطبيق تنبيها، وفي حال نسيان الطفل يقوم تلقائيا بالاتصال بهاتف الأم، وإن لم يتلق ردا من الأم، يرسل رسالة نصية تضم معلومات الطفل والسيارة ونوعها ولونها، إضافة إلى أرقام الطوارئ المسجلة فيه، ومعلومات إضافية عن درجة الحرارة والرطوبة.

ويقول المهندس أحمد بطو إن تطبيق Safe Kids يتابع تحركات المستخدم أثناء تنقله في المركبة ويرسل إنذارًا في حال وجود عائق يشكل خطرًا على حياته وحياة الأطفال، وهو يتابع سرعة المركبة في حال تجاوز السرعة القانونية، وأضاف أن التطبيق يتمتع بخاصية Safe Kids Near التي تسمح، في حال نسيان الطفل داخل المركبة ولا يوجد رد من الأهل ومن أرقام الطوارئ، بإرسال رسالة إلى أقرب شخص في المنطقة لإنقاذ حياة الطفل.

شام تايمز

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