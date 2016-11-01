الحكومة التركية تقرر لم شمل السوريين الموجودين على الأراضي التركية

أصدرت الحكومة التركية قرار بلم شمل للسوريين الموجودين على الأراضي التركية، وفق ما ذكرت الإدارة الرسمية لمعبر “باب الهوى” الحدودي.

وحسب بيان أصدرته الحكومة التركية ، فإن الأبوين الموجودين في تركيا لم يعد يسمح لهم بلم شمل أبنائهم في سوريا، ممن تتجاوز أعمارهم 18 عامًا.

وشدد عضو المكتب الإعلامي في إدارة المعبر عمار الزير، ، تعديل القرار، مشيرًا إلى أن استقبال طلبات لم الشمل سيُستأنف خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتتضمن الأوراق المطلوبة للم الشمل، صورة عن بطاقة الهوية التركية الممنوحة للسوريين (الكمليك) لمقدم الطلب، مع ورقة من قبل مختار الحي الذي يقيم فيه، تثبت عنوانه ومكان إقامته، إضافة إلى صورة ملونة عن جواز السفر النظامي لبقية أفراد العائلة المراد لم شملها.

وفي حال عدم وجود جوازات سفر يمكن تصوير البطاقات الشخصية (الهوية) وترجمتها إلى اللغة التركية، وصورة عن دفتر العائلة كاملًا مترجمًا إلى اللغة التركية، كما يجب أن تكون بطاقة التعريف “كيمليك” التي يستصدر بموجبها السوري إذنًا بلم شمل عائلته، صادرة مع سند الإقامة من ذات الولاية.

وكانت السلطات التركية سمحت بتسهيل دخول السوريين الذي يريدون ذلك بقصد لم شمل الأسرة، بحيث يحق للزوج الذي يملك بطاقة “الكيملك” لم شمل عائلته المؤلفة من زوجته وأولاده الموجودين في سوريا، شريطة أن يمتلكوا جوازات سفر نظامية.

ويقدم الطلب من صاحب العلاقة مباشرةً أو عبر وكيل بموجب ورقة تثبت ذلك وعلى مسؤوليته، ويجب كتابة رقم هاتفي لصاحب العلاقة والكيل.

واتخذت السلطات التركية، منذ العام الماضي، سلسلة إجراءات قلصت من دخول السوريين إلى أراضيها عبر المعابر البرية، كما فرضت تأشيرة دخول (فيزا) على السوريين القادمين جوًا وبحرًا، في كانون الثاني الماضي.

تسهيلات جديدة تمنحها تركيا لإقامة اللاجئين فيها

ويحق للزوج طلب لم شمل زوجته أو العكس، بينما كان الآباء يستطيعون التقدم بطلب للم شمل أبنائهم بدون تحديد العمر، في حين يستطيع الابن لم شمل والده ولكن ليس أمه.

وتستقبل إدارة المعبر الطلبات في مكتب الهجرة والجوازات داخل كراج “باب الهوى” عن طريق صاحب العلاقة، أو أي شخص من أقربائه حسب الأصول.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes