من هو ميشال عون رئيس لبنان الجديد ؟ بـ183 صوتاً.. العماد ميشال عون رئيساً للبنان .. عون: حل الأزمة في سوريا غير ممكن دون عودة النازحين

من هو ميشال عون رئيس لبنان الجديد ؟ بـ183 صوتاً.. العماد ميشال عون رئيساً للبنان .. عون: حل الأزمة في سوريا غير ممكن دون عودة النازحين

قال العماد ميشال عون، عقب انتخابه لرئاسة لبنان, يوم الاثنين، ان بلاده ستواصل العمل بسياسة النأي بالنفس عن نيران المنطقة، وشدد انه لا حل في سوريا من دون عودة النازحين.

وأضاف عون, في خطاب القسم، ان “لبنان السائر بين الألغام لا يزال بمنأى عن النيران المشتعلة حوله في المنطقة، وسنمنع وصول أي شرارة إليه”.

وكان عون حاز على 84 صوتاً خلال جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية، وشغل منصب الرئاسة بعد فراغ دام حوالي عامين ونصف.

واكد عون “الالتزام بقرارات الجامعة العربية ومتابعة سياسة خارجية تنأى بنفسها عن نيران المنطقة وتحمي وطننا من العدو الإسرائيلي”.

ولفت عون الى ضرورة “التعامل مع الارهاب باستباقية وردعية حتى القضاء عليه”.

وكانت الحكومة اللبنانية انتهجت منذ العام 2014 سياسة النأي بالنفس تجاه صراعات المنطقة، التي لاقت انتقادات من عدة دول عربية.

وفيما يخص الملف السوري، قال عون “لا حل في سوريا من دون عودة النازحين، كما يجب تثبيت حق العودة للفلسطينيين”، لافتا الى معالجة “مشكلة النازحين من خلال التعاون مع الدول والسلطات المعنية والتنسيق مع منظمة الامم المتحدة”.

هذا وقد فاز العماد ميشال عون، يوم الاثنين، بانتخابات رئاسة الجمهورية اللبنانية، بعد أن حصل على 83 صوتاً من أصل 127 ، ليصبح بذلك الرئيس الـ13 للبنان.

وتم عقد دورتين انتخابيتين قبل التمكن من إتمام عملية التصويت، حيث لم يحصل عون في الدورة الأولى على اصوات كافية تحسم النتيجة وحصل فقط على 84 صوتاً، في حين شهدت الدورة الثانية، 3 عمليات اقتراع، حيث شهدت العمليتان الأوليتان إشكالية تتعلق باختلاف عدد الظروف الموزعة على النواب الحاضرين مع عددهم، اذ تم توزيع 128 ظرفاً على 127 نائباً، الأمر الذي استدعى اجراء اقتراع رابع لإنجاز عملية الانتخاب.

وكانت ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان انتهت في 25 أيار من العام 2014 ، ومنذ ذلك الوقت يعيش لبنان من دون رئيس للجمهورية، ربما للمرة الاولى في تاريخه.

وكان مجلس النواب عقد 45 جلسة نيابية لانتخاب رئيس، حيث تحقق النصاب في أولى تلك الجلسات التي عقدت في 23 من نيسان عام 2014، بحضور 124 نائبا من أصل 128 نائبا، ولكن لم يحصل أي مرشح على الغالبية المطلوبة ليصبح رئيساً.

ومنذ ذلك التاريخ ، ظل قصر بعبدا الرئاسي خاليا، حيث لم يتحقق النصاب اللازم لإجراء عملية انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية بسبب تغيب معظم نواب فريق(8 آذار) عن جلسات الانتخاب، إضافة إلى المرشحين لرئاسة الجمهورية النائبين ميشال عون وسليمان فرنجية.

وشهدت الساحة اللبنانية مؤخرا تطورات مهمة على صعيد الملف الرئاسي من خلال إعلان سمير جعجع دعم ترشيح منافسه عون, تلاه إعلان المرشح المحتمل للرئاسة سليمان فرنجية بأنه مستمر في طرح ترشيحه وذلك في إطار حديث عن مبادرة طرحها الحريري لترشيح الأخير كزعيم مسيحي آخر للرئاسة.

وكانت الترجيحات مالت لكفة عون ليصبح الرئيس الثالث عشر للجمهورية اللبنانية، بعد التفاهمات التي عقدها مع رؤساء كتل نيابية لها وزنها، بالرغم من رفض رئيس المجلس النيابي وكتلته النيابية انتخاب عون.

وكان رئيس تيار المستقبل سعد الحريري أعلن دعمه ترشيح العماد عون لرئاسة الجمهورية، تلاه إعلان أمين عام “حزب الله” السيد حسن نصر الله دعمه كذلك لعون، تبعهم في ذات الموقف “اللقاء الديمقراطي” بزعامة وليد جنبلاط، ما زاد التوقعات بفرص نجاح العماد في الانتخابات.

وينص الدستور اللبناني على أن رئيس الجمهورية يجب ان يكون أتباع الديانة المسيحية والطائفة المارونية حصراً, كما يحتاج المرشّح للفوز بمنصب الرئاسة إلى ثلثي عدد أعضاء البرلمان (86 عضواً) في دورة الانتخاب الأولى، على أن ينخفض العدد إلى نصف أعضاء البرلمان زائداً واحداً (65 عضواً) في الدورة الثانية.

ميشال عون، لاعب أساسي في حقبة نهاية الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990)، واعتُبر بطل الكفاح ضد مرحلة الوصاية السورية حتى عودته من المنفى عام 2005… هو أيضا مهندس التحالفات الخارجة عن المألوف إثر مواقفه السياسية التي تلت عودته والتي ربطته بحلفاء سوريا وعلى رأسهم حزب الله … ميشال عون أثبت ومنذ عقود أنه شخصية لا يمكن فصلها عن المشهد السياسي اللبناني ومازال يثبت ذلك بعد انتخابه رئيسا للجمهورية …

بالنسبة إلى مؤيديه ومناصريه، ميشال عون هو بطل السيادة اللبنانية. في المقابل، يسخر منه خصومه على اعتباره زعيما شعبويا. لكنّ هذا العسكري السابق كان واثقا من انتخابه رئيسا للبنان بعد أن كان هذا المنصب، المخصص تاريخيا للموارنة، خاويا منذ أيار/مايو 2014.

أصر ميشال عون على رفضه التخلي عن هذه الفرصة هذه المرة …وليس مثلما حدث عام 2008 حين قام الجنرال بالتنازل لصالح ميشال سليمان الرئيس التوافقي.

لكنه اليوم وبانتخابه رئيسا أصبح يدين للعديد من خصومه السياسيين الذين تنازلوا له وغيّروا مواقفهم لصالحه … أمر بات يعتبر اعتياديا في السياسة الداخلية اللبنانية …

عميد الساحة السياسية اللبنانية، ميشال عون متزوج من نادية الشامي وله منها ثلاث بنات: ميراي وكلودين وشانتال. ولد عام 1935، قبل استقلال بلاد الأرز عام 1943. وتمكن عبر انتخابه من الثأر من التاريخ والعودة منتصرا إلى القصر الرئاسي في بعبدا. هذا القصر الذي طرد منه في أكتوبر/ تشرين الأول 1990 على يد الجيش السوري عندما كان رئيسا لحكومة عسكرية. … واقعة أجبرته على العيش 15 عاما في المنفى الفرنسي قبل أن يعود إلى لبنان عام 2005 ويفرض نفسه مجددا كزعيم لإحدى أبرز القوى السياسية المسيحية في بلده.

قائد جيش في التاسعة والأربعين من العمر

ولد ميشال عون وترعرع في عائلة مارونية متوسطة الحال في منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت. أنهى دراسته الثانوية في مدرسة “الفرير أو الأخوة” عام 1955، مدرسة اعتاد ارتيادها أبناء الطبقة البرجوازية في بيروت، وتميّز بمستواه العالي في اللغة العربية. انضم إلى الأكاديمية العسكرية كضابط متمرن وتخرج منها بعد ثلاث سنوات كضابط مدفعية في الجيش اللبناني.

تسلق “الجنرال”، وهو اللقب الذي يطلقه عليه مؤيدوه والمؤمنون بحركته السياسية، سلّم الطبقات الاجتماعية عندما كرس حياته المهنية للسلك العسكري. خلال تدرجه في المؤسسة العسكرية، أبهر عون مدربيه … تخصص في سلاح المدفعية، وتم إرساله ضمن بعثات خارجية، خاصة إلى فرنسا والولايات المتحدة، لاستكمال تدريبه.

بعد تدرجه في السلك العسكري وخدمته في العديد من المناطق اللبنانية، ومع اشتداد وتيرة الحرب الأهلية اللبنانية، عين ميشال عون عام 1983 قائدا للواء الثامن في الجيش اللبناني. وقام مع مجموعته بصد هجوم ميليشيا الزعيم الدرزي وليد جنبلاط وميليشيات أخرى موالية للنظام السوري في منطقة سوق الغرب المطلة على كامل بيروت الجنوبية، والتي إن سقطت كانت ستهدد وجود الدولة اللبنانية.

إنجاز عسكري باهر مكنه وعن عمر 49 عاما من أن يُعيَّن قائدا للجيش اللبناني، ليصبح بذلك أصغر ضابط يتولى هذا المنصب في تاريخ الجمهورية اللبنانية. ظروف الحرب الصعبة المرافقة لتوليه هذا المنصب دفعته إلى تعزيز ما تبقى من مواقع للجيش اللبناني في المناطق المحايدة.

1988… عام التحولات

في 22 أيلول/سبتمبر عام 1988، قام الرئيس المنتهية ولايته أمين الجميل بحل حكومة سليم الحص وعين مكانها حكومة عسكرية برئاسة ميشال عون من ست وزراء، ثلاثة وزراء مسيحيين وثلاثة مسلمين. ومدعوما من سوريا، أعلن الحص أن هذه القرارات غير شرعية، وبالتالي أصبح للبنان حكومتان واحدة مدنية مكونة من غالبية مسلمة في غرب بيروت والأخرى مكونة من غالبية مسيحية في شرق بيروت.

أخذ عون على عاتقه، وعلى اعتبار أنه رمز الشرعية الأخير في لبنان، مهمة إنقاذ لبنان وإخراج القوات السورية منه. رفض انتخاب رئيس للجمهورية معتبرا أن بلاده محتلة من قبل قوات أجنبية. مواقفه الوطنية والسيادية وملابسه العسكرية المموهة والقبعة العسكرية (البيرية) التي حرص على ارتدائها عند كل إطلالة له، أكسبته شعبية كبيرة في صفوف المسيحيين .

لكن وفي غضون عامين، انتقل “الجنرال” من موقع الدفاع إلى الهجوم وذلك بخوضه، من قصر بعبدا، معركتين لا يمكن الفوز بهما نظرا لطبيعتهما التي تصنف “انتحارا” من وجهة النظر العسكرية. الأولى عام 1989 التي سُميت “حرب التحرير” ضد القوات السورية المتواجدة على الأراضي اللبنانية. “حرب التحرير” استمرت 6 أشهر إلى أن قامت القوات السورية في 14 آذار/مارس 1989 بالهجوم على قصر بعبدا ووزارة الدفاع.

اعتمد عون على جزء من الجيش اللبناني، إضافة إلى دعم ميليشيا القوات اللبنانية، التي كان يرأسها سمير جعجع، وحزب الوطنيين الأحرار، الذي كان يرأسه داني شمعون. وتلقى عون الدعم أيضا من الرئيس العراقي آنذاك صدام حسين.

ومع أن أهداف المعركة كانت نبيلة ومحقة، إلا أن نتائجها المدمرة ونقص الموارد والدعم الدولي أدى في النهاية إلى بسط سيطرة الحكومة السورية على لبنان من خلال طبقة من السياسيين اللبنانيين التابعين لدمشق.

من القصر الجمهوري في بعبدا إلى المنفى في فرنسا

الحرب الثانية بدأت عام 1990 وسميت بـ”حرب الإلغاء” وقعت بين المسيحيين، حيث اصطدم الجيش اللبناني بقيادة ميشال عون بميليشيا القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع بعد أن قرر عون نزع سلاح الميليشيات داخل المناطق “المحررة”، ما أدى إلى نزوح جماعي كثيف للمسيحيين اللبنانيين، اعتبر الأكبر منذ بداية الحرب الأهلية عام 1975.

وحيدا في ملجأ قصر بعبدا الرئاسي، عارض عون اتفاق الطائف (وقع في مدينة الطائف السعودية عام 1989) الذي سعى لإنهاء الحرب الأهلية. متهما كل من وافق عليه بالخيانة والخضوع للإملاءات السورية. ولاحقا، اتضح أن هذا الاتفاق جرّد منصب رئيس الجمهورية من غالبية صلاحياته.

خرج عون من المعركتين ضعيفا عسكريا ومعزولا دوليا. وقع “الجنرال الثائر” خارج الخارطة السياسية الأمريكية، التي قامت بمكافأة سوريا لانضمامها إلى التحالف الدولي ضد صدام حسين (الديكتاتور العراقي والمنافس الإقليمي لحافظ الأسد، والمزود الرئيسي للعماد ميشال عون بالذخيرة والسلاح) في حرب الخليج الأولى، عبر إعطائها الضوء الأخضر باقتحام المناطق المسيحية وبالتالي إطلاق يدها في لبنان.

وفي 13 تشرين الأول/أكتوبر 1990، شن الجيش السوري هجوما عنيفا على قصر بعبدا الرئاسي. أمر أجبر الجنرال ميشال عون على التفاوض على شروط الاستسلام واللجوء إلى السفارة الفرنسية في لبنان. وفي السفارة، مكث عون 11 شهرا قبل أن يتوجه إلى المنفى في فرنسا حيث سيبقى لمدة 15 سنة.

عودة مظفرة إلى لبنان عام 2005

بعده جغرافيا عن لبنان، لم يؤدِّ إلى تراجع شعبية “الجنرال” رغم المحاولات السورية لتهميش المسيحيين وحرمانهم من زعيم مستقل. حافظ ميشال عون على تواصله مع أنصاره وقام بتأسيس “التيار الوطني الحر”، وهو حزب سيادي ناضل من أجل خروج 35 ألف جندي سوري من لبنان.

عام 2001 تغير الوضع الإقليمي مع إعلان الولايات المتحدة بقيادة جورج بوش الابن الحرب على الإرهاب عقب هجمات 11 أيلول/سبتمبر، وانتخاب بشار الأسد خلفا لوالده الراحل حافظ وتصنيف سوريا ضمن دول محور الشر. كل هذه المعطيات الجديدة دفعت “بالجنرال” إلى الخروج عن صمته، وشهد عام 2003 أمام الكونغرس الأمريكي ضد النظام السوري، الذي خضع لاحقا لعقوبات اندرجت تحت ما سمي بقانون محاسبة سوريا.

لعب ميشال عون دورا أساسيا في تبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، عام 2004، القرار 1559 الذي يقضي بانسحاب القوات السورية من لبنان. مطلب تحقق في نيسان/أبريل 2005 بفعل المظاهرات الضخمة التي شهدتها العاصمة اللبنانية بيروت عقب اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري، وفتح الطريق أمام عودة مظفرة لميشال عون إلى لبنان، ولكن هذه المرة بملابس مدنية.

بعد صدور العفو عنه من قبل القضاء اللبناني، عاد ميشال عون في أيار/مايو 2005 إلى بيروت للمشاركة في الانتخابات التشريعية. لكنه فشل في الاتفاق مع التحالف الجديد المناهض لسوريا على تقاسم الكعكة الانتخابية. وبخطوة براغماتية، تحالف عون مع أعداء الأمس، أي الموالين لسوريا، تحت ذريعة طي صفحة الماضي وانتهاء الاحتلال السوري. خطوة أثارت حينذاك إرباكا كبيرا لدى العديد من مؤيديه.

أثبتت حسابات عون صحتها بفوزه في الانتخابات التشريعية من خلال تبنيه برنامجا يناهض الفساد ويدعو لإصلاح سياسي. وأصبح يشكل بتياره وتحالفاته قوة سياسية كبيرة على المستوى الوطني وصاحب تمثيل كبير للسياسة المسيحية.

في شباط/فبراير 2006، وقع عون “ورقة تفاهم” مع حزب الله الشيعي، الحليف القوي لدمشق. هذا التحالف السياسي بين القوتين السياسيتين ومناصريهما، سمح له بقلب الطاولة وتغيير المشهد السياسي اللبناني، وإحباط مخططات الأغلبية الحاكمة بقيادة السني سعد الحريري.

خصومه السياسيين باتوا يتهمونه بتوفير غطاء مسيحي لتيار سياسي-عسكري موالي لإيران -حزب الله، تيار اتهم الكثير من أعضائه من قبل المحكمة الدولية، بالضلوع في اغتيال رفيق الحريري.

زار الجنرال عون طهران والتقى الرئيس الإيراني حينها محمود أحمدي نجاد. كما زار دمشق حيث ظهرت أغلب صوره مع الرئيس السوري بشار الأسد لتؤكد سعيه للترشح للانتخابات الرئاسية عام 2008 بدعم من حزب الله. ولكن في ظل عدم وجود اتفاق سياسي على اسم عون، تم انتخاب ميشال سليمان رئيسا للجمهورية بعد اتفاق الدوحة عام 2008.

عام 2009، منحت الانتخابات التشريعية تيّار عون -التيار الوطني الحر- 27 نائبا في البرلمان اللبناني. في تشرين الثاني/نوفمبر من العام نفسه، وبعد ضغوط سياسية شديدة مارسها عون شخصيا عبر رفض المشاركة في الحكومة بعدد وزراء أقل من العام 2008، رضخ سعد الحريري للضغوط. فسمى التيار الوطني الحر 3 وزراء تسلموا حقائب الاتصالات والطاقة والسياحة.

عام 2014، مع اشتداد المعارك في سوريا وازدياد الانقسام بين مختلف التيارات السياسية اللبنانية حولها، وصلت ولاية ميشال سليمان إلى نهايتها. وكان ميشال عون الاسم الأبرز المرشح لخلافة سليمان. رغم شعبيته الكبيرة حال رفض خصومه دون انتخابه رئيسا. عون الذي يعتبر نفسه مرشحا تلقائيا لهذا المنصب كونه الممثل الشرعي لغالبية المسيحيين، استمر، مع حلفائه، بعرقلة جلسات انتخاب الرئيس في البرلمان اللبناني. عرقلة استمرت جلسة بعد أخرى، رفض خلالها نواب عون وحلفاؤه الحضور والتصويت، ما أدى إلى تفاقم المأزق.

وفي كانون الثاني/يناير 2016، ولسخرية الأقدار، قام سمير جعجع أحد الزعماء المسيحيين المرشحين أيضا لرئاسة الجمهورية، بدعم ترشيح خصمه القديم ميشال عون إلى الرئاسة، ما أعاد طرح اسم عون كمرشح جدي لمنصب الرئيس.

لم يبق أمام عون سوى عقبة واحدة لوصوله إلى الكرسي الرئاسي، مصدرها الطائفة السنية هذه المرة … عقبة رفعت قبل أيام معدودة عندما أعلن الزعيم السني سعد الحريري دعمه لترشيح عون … سعد الحريري الذي أصبح أضعف سياسيا لأسباب متعددة فتح الطريق أمام عون إلى قصر بعبدا، رغم تحالف الأخير مع حزب الله وربما مقابل وعود له بتوليه منصب رئيس الحكومة.

(FRANCE24)

شام تايمز

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