تركيا: سنبدأ عملية استعادة الرقة بعد اكتمال عمليتي الموصل ودرع الفرات

قال نائب رئيس الوزراء التركي نعمان قورتولموش يوم الاثنين، إن بلاده تريد أن تبدأ عملية استعادة الرقة المعقل الرئيسي لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا بعد اكتمال عمليتي الموصل ودرع الفرات.

ونقلت وكالة (رويترز) عن قورتولموش قوله ان “موقف تركيا بشأن عملية الرقة واضح, سيكون من الأفضل عسكريا واستراتيجيا القيام بهذه العملية بعد اكتمال عملية الموصل وعملية درع الفرات التركية”.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤخراً، إن مدينتي منبج والرقة ستصبحان الهدف التالي لعملية “درع الفرات” التي ينفذها الجيش التركي بمشاركة الجيش السوري الحر المعارض، بعد تحرير مدينة الباب.

و يواصل فيه الجيش التركي عملياته في ريف حلب الشمالي, والتي بدأت 24 آب الماضي, حيث تمكنت فصائل معارضة سورية, مدعومة من تركيا, من السيطرة على مدينة جرابلس بالكامل، بعد معارك مع “داعش”, كما انتزعت عدة قرى في جنوب غرب المدينة من الاكراد والتنظيم منها منطقة دابق وصوران الاستراتيجيتين.

وبدأت قوات الأمن العراقية ومقاتلو البشمركة الأكراد الهجوم على الموصل بالعراق في 17 تشرين الأول بدعم جوي وبري من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد التنظيم المتشدد.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes