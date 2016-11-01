تظاهرات بالمغرب احتجاجاً على سحق بائع سمك حتى الموت

تظاهر الالاف في عدة مدن مغربية, يوم الاحد, على خلفية حادثة مقتل بائع سمك “سحقا” في شاحنة للقمامة أثناء محاولة استرداد سمك صادرته الشرطة.

ونقلت وكالات عن السلطات المغربية قولها ان “بائع السمك قفز إلى الشاحنة لمنع إتلاف بضاعته فسحقته شاحنة النفايات بداخلها”.

وتعهد وزير الداخلية المغربي محمد حصاد “بإجراء تحقيق عاجل في القضية”, وقال “ليس من حق أحد معاملته بهذه الصورة.. لا يمكننا نقبل تصرف المسؤولين بصورة متعجلة أو غاضبة أو لا تحترم حقوق الناس”.

وصادرت الشرطة أسماك محسن فكري، لأن احد انواع الاسماك الذي كان يبيعه يمنع صيده في هذا الوقت من العام.

وأدى مقتل بائع السمك محسن فكري في بلدة الحسيمة شمال المغرب إلى غضب واسع على شبكات التواصل الاجتماعي.

وشهدت عدة مدن في المغرب احتجاجات على غرار تلك التي شهدتها بلدان الربيع العربي عام 2011 , الا ان الحكومة نجحت في تهدئتها من خلال تقديم إصلاحات وتشديد التدابير الأمنية.

شام تايمز

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