العاهل المغربي يوصي بالدفاع عن سعد المجرد امام القضاء الفرنسي

اوصى العاهل المغربي، الملك محمد السادس يوم الاثنين، بتعيين محامي للدفاع عن المغني المغربي سعد لمجرد المعتقل بشكل مؤقت في فرنسا على خلفية اتهامه بالاعتداء الجنسي.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية في المغرب يوم الاثنين، انه في إطار “عطف ملك المغرب تجاه أسرة سعد لمجرد، فقد أوصى بأن يتوّلى المحامي الفرنسي إيريك ديبون موريتي الدفاع عن لمجرد، زيادة على تكفل عاهل البلاد بأتعاب الدفاع”.

وكان الملك المغربي محمد السادس منح العام الماضي ، سعد لمجرد وسام المكافأة الوطنية من درجة فارس .

واوقفت الشرطة الفرنسية يوم الأربعاء, المغني المغربي سعد المجرد في باريس بعد شكوى تقدّمت بها فتاة فرنسية تتهمه بمحاولة “اغتصابها” داخل غرفته بالفندق.

ومثل المجرد أمام القضاء الفرنسي مساء الجمعة، ووضع في الحبس الاحترازي، اثر اتهامه بـ” الاغتصاب مع ظروف مشددة للجريمة” وبـ “العنف العمد مع ظروف مشددة للعقوبة”.

واظهرت عناصر التحقيق الاولي ان النجم المغربي قد تناول الكحول والمخدرات عند حدوث الوقائع المتهم بها، حيث قالت مصادر مطلعة على القضية أن الضحية الفرنسية التي تبلغ من العمر 20 عاما “ظهرت عليها آثار سطحية وطفيفة لجروح”، ما يدعم اتهامها لسعد بالاعتداء عليها جسديا وجنسيا.

وتصدرت هذه القضية العناوين الأولى في وسائل الإعلام العربي، حيث انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وسم (هاشتاغ) “كلنا_سعد_لمجرد”، في ظل الدعم المقدم له من فنانين ومعجبين.

يشار الى ان المجرد سبق ان واجه تهمة مماثلة، حيث تم اتهامه بـ”الاغتصاب” في امريكا عام 2010، الأمر الذي نفاه المغني المغربي كلياً.

شام تايمز

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