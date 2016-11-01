مصادر :النظامي يستعيد منيان الاستراتيجية بحلب.. والمعارضة تتهمه باستخدام غاز الكلور .. سانا : القضاء على ارهابيين بريفي حمص والسلمية ودرعا البلد

أفادت مصادر عسكرية، مساء الأحد، ان الجيش النظامي تمكن في إطار هجوم على محاور جنوب وغرب حلب من استعادة بلدة منيان الاستراتيجية، عقب يوم من سقوطها بيد فصائل معارضة، في حين اتهمت مصادر معارضة الطيران المروحي باستهداف عدة احياء بغاز الكلور السام.

ونقلت وكالة (سانا) عن مصادر عسكرية لم تسمها قولها، ان وحدات من الجيش استعادت بالكامل السيطرة على بلدة منيان الاستراتيجية، كما انها تنفذ هجوما على عدة محاور جنوب وغرب حلب.

وكانت مجموعات معارضة مسلحة سيطرت يوم السبت على بلدة منيان الاستراتيجية، فيما تشهد مناطق أخرى مواجهات مماثلة وسط أنباء عن تقدم الثوار في عدّة محاور.

وتابع المصدر ان النظامي يعمل على تطويق منطقة ضاحية الأسد حيث تتواجد مجموعات المعارضة المسلحة.

وكانت فصائل معارضة, سيطرت يوم الجمعة, على ضاحية الأسد غرب حلب, في إطار معركة “ملحمة حلب الكبرى”. تبعها حدوث اشتباكات عنيفة بين الفصائل والجيش النظامي صباح اليوم ذات.

بالمقابل، قالت مصادر معارضة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ان معارك اثر محاولة الجيش النظامي اقتحام قرية منيان غرب حلب.

وتمثل “قرية منيان” أهمية استراتيجية حيث تعد مفتاح تقدم المعارضة إلى منطقة حلب الجديدة غربي المدينة، فضلا عن قربها من الاكاديميات العسكرية.

ولفتت المصادر الى ان شخصا قتل وأصيب أكثر من 20 اخرين بحالات اختناق، جراء قصف بغاز الكلور السام.

وأوضحت المصادر ان الطيران المروحي استهدف بلدة خان العسل وأحياء الراشدين وضاحية الأسد غرب حلب، ببراميل تحتوي غاز الكلور.

وتابعت المصادر ان قصفا مدفعيا ادى لمقتل شخصين وجرح عدد آخر من الأشخاص، في حي سيف الدولة بحلب.

وكانت مصادر موالية اتهمت في وقت سابق يوم الأحد، فصائل من المعارضة السورية، باستهداف مناطق عديدة بواسطة قذائف تحتوي غازات سامة، ادت لاصابة حوالي 35 شخصا بحالات اختناق.

كما سقط 5 اشخاص بينهم طفلة واصيب 6 اخرون، باستهداف حيي الحمدانية والميريديان يوم الأحد بالقذائف.

وكانت فصائل غرفة عمليات “جيش الفتح” أعلنت في البيان الأول لـ”معركة حلب الكبرى”، كلاً من حلب الجديدة ومشروع 3000 شقة والحمدانية وسيف الدولة والعامرية وأحياء حلب القديمة وسوق الهال والمشارقة والإذاعة وصلاح الدين، مناطق عسكرية، يُطبق عليها حظر للتجوال.

يشار الى ان المعركة التي أطلقتها الفصائل المعارضة, مؤخرا, تحت اسم “ملحمة حلب الكبرى” تهدف الى فك الحصار عن أحياء حلب الشرقية.

فيما أفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا بأن :

الجيش العربي السوري يكثف عملياته ضد الإرهابيين في ريف دمشق ويوقع قتلى في صفوفهم بريفي حمص والسلمية ودرعا البلد

وجهت وحدات من الجيش والقوات المسلحة رمايات نارية مركزة على تجمعات إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” والمجموعات الإرهابية المنضوية تحت زعامته في ريف حمص الشمالي.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا بأن الرمايات تركزت على نقاط انتشار لإرهابيي “جبهة النصرة” في قرى السعن الأسود والغنطو وتل أبو السناسل ومزرعة الضاهر ومنطقة الديك.

ولفت المصدر إلى أن الرمايات أسفرت عن “تدمير العديد من آليات التنظيم التكفيري وسقوط العديد من إرهابييه بين قتيل ومصاب”.

ونفذت وحدة من الجيش خلال الأيام القليلة الماضية عمليات مكثفة على تحركات إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” وما يسمى “حركة أحرار الشام” في قرية السعن الأسود ما أسفر عن مقتل العديد منهم وتدمير أسلحتهم.

وتنتشر في ريف حمص الشمالي مجموعات تكفيرية أغلبيتها تتبع لتنظيم “جبهة النصرة” تتلقى جميع أنواع الدعم والتمويل من النظام السعودي الوهابي.

عمليات مكثفة ضد إرهابيي “النصرة” بريف دمشق الجنوبي الغربي

وفي وقت سابق اليوم نفذت وحدات من الجيش والقوات المسلحة صباح اليوم بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية عمليات مكثفة على بؤر وتحركات إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” المرتبط بالعدو الإسرائيلي في ريف دمشق الجنوبي الغربي.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أن وحدات من الجيش وجهت ضربات مكثفة على مقرات وتجمعات التنظيمات الإرهابية المنضوية تحت زعامة تنظيم “جبهة النصرة” وطرق إمدادها عند تقاطع مغر المير ومزرعة بيت جن ومزارع خان الشيح وشمال شرق دروشا بالريف الجنوبي الغربي.

ولفت المصدر إلى أن الضربات أسفرت عن “مقتل وإصابة العديد من الإرهابيين التكفيرين وتدمير كمية من الأسلحة والذخيرة وأوكار” كانوا يتحصنون فيها.

وحققت وحدات من الجيش أمس تقدما جديدا على اتجاه خان الشيح وأحكمت سيطرتها على خط أشرفية العباسية – شرق الزعرورة وذلك بعد أن أعادت منذ بدء العمليات العسكرية مطلع الشهر الجاري الأمن والاستقرار إلى بلدة الديرخبية والسيطرة على العديد من كتل الأبنية في محيط تل أبو سية ومجموعة مزارع في محيط بلدتي خان الشيح وزاكية.

وحدات من الجيش تقضي على إرهابيين من تنظيم “جبهة النصرة” في بلدة اليادودة ومنطقة درعا البلد

إلى ذلك قضت وحدات من الجيش والقوات المسلحة على إرهابيين من تنظيم “جبهة النصرة” المرتبط بكيان الاحتلال الإسرائيلي في بلدة اليادودة ومنطقة درعا البلد.

وأفاد مصدرعسكري في تصريح لـ سانا بأن وحدات من الجيش نفذت صباح اليوم رمايات مركزة على مجموعتين إرهابيتين كانتا تقومان بأعمال تجريف وتخريب منازل المواطنين والممتلكات العامة في بلدة اليادودة ومنطقة درعا البلد.

وأشار المصدر إلى أن الرمايات أسفرت عن “إيقاع أفراد المجموعتين الإرهابيتين قتلى ومصابين وتدمير ما بحوزتهم من أسلحة وذخيرة ومعدات كانوا يستخدمونها في أعمال التخريب والتجريف”.

ودمرت وحدات الجيش أمس راجمة صواريخ وطائرات مسيرة ودبابة وآليات متنوعة للمجموعات الإرهابية المنضوية تحت زعامة تنظيم “جبهة النصرة” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية على اتجاه الكتيبة المهجورة شرق بلدة إبطع وشرق بلدة صيدا وجنوب بلدة النعيمة ومنطقة غرز وتل السمن وغرب جسر بلدة الغارية الغربية ومحيط خربة غزالة وجنوب بلدة اليادودة.

وحدة من الجيش تقضي على مجموعة إرهابية من تنظيم “داعش” في وادي العذيب بريف سلمية

في هذه الأثناء قضت وحدة من الجيش والقوات المسلحة العاملة في ريف حماة الشرقي على مجموعة إرهابية في منطقة وادي العذيب بريف سلمية.

وأفاد مراسل سانا في حماة بأن وحدات الجيش العاملة على تأمين طريق حماة حلب وجهت فجر اليوم ضربات مركزة على مجموعة إرهابية من تنظيم “داعش” كانت تستهدف بالقذائف والرشاشات الثقيلة السيارات والمارة على طريق الصبورة – اثريا في محاولة منها لقطع الطريق الواصل إلى حلب.

وأضاف المراسل إن الضربات أسفرت عن “تدمير مدفع عيار 37 مم وسقوط جميع أفراد المجموعة الإرهابية قتلى”.

وتؤكد التقارير والتطورات الميدانية وجود تنسيق تام بين تنظيم “داعش” وإرهابيي “جيش الفتح” حيث يقومان بتنفيذ جرائم وأعمال إرهابية ممنهجة في ريفي حماة وحلب حيث جاء الاعتداء الارهابي اليوم بعد ساعات قليلة على هجوم إرهابي لما يسمى “جيش الفتح” بقذائف تحتوي غازات سامة على منطقة الحمدانية وضاحية الأسد السكنية ما تسبب بإصابة أكثر من 35 شخصا بحالات اختناق.

الجيش العربي السوري يحبط هجوم إرهابيين على الكتيبة المهجورة في ريف درعا الشمالي ويوقع بينهم أكثر من 90 قتيل

على أسوار الكتيبة المهجورة في ريف درعا الشمالي تحطمت مرة جديدة هجمات التنظيمات الإرهابية التكفيرية المرتبطة بكيان العدو الإسرائيلي وذلك بفضل صمود أبطال الجيش والقوات المسلحة الذين أوقعوا عشرات الإرهابيين قتلى ومصابين.

ما درجت التنظيمات الإرهابية على تسميته “عواصف” أو غيرها حولها أبطال الجيش الذين يحرسون تراب الوطن بإرادة المنتصرين وعقيدة وطنية راسخة إلى زوبعات وأوهام تعكس إفلاسها واحباطها مع مموليها من أنظمة ودول معادية للسوريين حيث حاول أدوات الكيان الصهيوني من إرهابيين ومرتزقة للمرة العاشرة أمس الاعتداء على النقاط العسكرية في الكتيبة المهجورة الواقعة إلى الشرق من بلدة ابطع فكانت النتيجة هزيمة جديدة عبرت عنها جثث قتلاهم وعتادهم المدمر تحت ضربات رجال الجيش العربي السوري.

وأوضح قائد ميداني في الكتيبة المهجورة في تصريح لمراسلة سانا أن المجموعات الإرهابية التي تحركت باتجاه الكتيبة المهجورة عبر محوري ابطع وداعل تتقدمها 4 عربات مفخخة وقعت في كمين محكم للجيش بعد رصد استعداداتهم وتحركاتهم ما أدى إلى إسقاط نحو 16 طائرة استطلاع وتدمير العربات المفخخة ومقتل أكثر من 90 إرهابيا وإصابة العشرات منهم نقل معظمهم إلى الأراضي المحتلة لعلاجهم في مشافي الكيان الإسرائيلي.

وأشار القائد الميداني إلى أن التدخل الإسرائيلي في المعارك التي تخوضها هذه التنظيمات الإرهابية لا يخفى على أحد وهو يظهر بوضوح في أرض الميدان وخاصة بعد إعادة الأمن والاستقرار إلى الشيخ مسكين بريف المحافظة وتكبيدها خسائر كبيرة في عدد من المناطق على جانبي الحدود الإدارية بين محافظتي القنيطرة ودرعا.

وذكر القائد الميداني أنه من أبرز التنظيمات المشاركة في الاعتداء على الكتيبة هي “المهاجرين والأنصار” و”جبهة النصرة” و”فلوجة حوران” و”جيش اليرموك” و”بيت المقدس” و” لواء الكرامة” و”مجاهدي حوران” و”اللواء الرابع” و”أحرار نوى” و”المعتز بالله” و”جند الملاحم” وغيرها من التنظيمات التي تتلقى الدعم من كيان العدو الإسرائيلي الذي شكل ما يسمى “وحدة ارتباط” لتقديم مختلف أنواع الدعم والمساعدة للتنظيمات الإرهابية في حربها على الدولة السورية.

الجدير بالذكر أن وحدات الجيش العاملة في درعا أحكمت سيطرتها في الثاني من أيلول الماضي على الكتيبة المهجورة بعد تكبيد التنظيمات الإرهابية خسائر في الأفراد والعتاد الحربي.

شام تايمز

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