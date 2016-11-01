موسكو: ندين الهجوم الكيميائي للاحياء الغربية بحلب .. دي ميستورا مصدوم .. مجلس الشعب السوري يدين .. قيادة الجيش السوري : جبهة النصرة تحضر لشن عمليات

دانت وزارة الخارجية الروسي يوم الأثنين، الهجوم الكيميائي الذي استهدف مناطق الاحياء الغربية في حلب، ما أدى إلى إصابة 35 شخصا على الأقل بالاختناق.

ونقلت وسائل اعلام روسية، عن الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قولها، إن هذا الهجوم، الذي استهدف حي الحمدانية وضاحية الأسد السكنية، لم يكن أول عملية يستخدم خلالها الإرهابيون مواد سامة ضد المدنيين”.

وتوجهت زاخاروفا إلى أولئك الذين يقولون إن لديهم تأثيرا على فصائل المعارضة السورية المسلحة، وطالبتهم بـ “الوفاء بالالتزامات التي أخذوها على عاتقهم بإجراء فصل فعلي بين “المعتدلين” من جهة، وإرهابيي “داعش” و”النصرة” والتنظيمات المماثلة من جهة أخرى”.

وكانت مصادر موالية اتهمت يوم الأحد، فصائل من المعارضة السورية، باستهداف مناطق عديدة بواسطة قذائف تحتوي غازات سامة، ادت لاصابة حوالي 35 شخصا بحالات اختناق.

دي ميستورا “مصدوم” من قصف المعارضة لغرب حلب

أبدى الموفد الاممي الى سوريا ستافان دي ميستورا، يوم الاحد، “صدمته” لقيام فصائل المعارضة بقصف أحياء حلب الغربية بشكل عشوائي خلال الـ48 ساعة الأخيرة، لافتاً الى ان ذلك قد يرقى لـ”جرائم حرب”.

وقال دي ميستورا في بيان صادر عن مكتبه في جنيف، “تشير تقارير موثوقة نقلا عن مصادر ميدانيّة الى ان عشرات من الضحايا المدنيين لقوا مصرعهم في غرب حلب، بمن فيهم عدد من الأطفال، وجُرح المئات بسبب الهجمات القاسية والعشوائية من قبل جماعات المعارضة المسلحة”.

وكانت مصادر موالية اتهمت في وقت سابق يوم الأحد، فصائل من المعارضة السورية، باستهداف مناطق عديدة بواسطة قذائف تحتوي غازات سامة، ادت لاصابة حوالي 35 شخصا بحالات اختناق.

كما سقط 5 اشخاص بينهم طفلة واصيب 6 اخرون، باستهداف حيي الحمدانية والميريديان يوم الأحد بالقذائف.

واضاف البيان “من يزعمون أن القصد هو تخفيف الحصار المفروض على شرق حلب، ينبغي أن يتذكروا أنه لا يوجد ما يبرر استخدام الأسلحة العشوائية وغير المتناسبة، بما فيها الثقيلة، على مناطق مدنية، الأمر الذي يمكن أن يرقى إلى جرائم حرب”.

وكانت فصائل معارضة أطلقت يوم الجمعة “ملحمة حلب الكبرى” بهدف فك الحصار عن أحياء حلب الشرقية.

وفي سياق متصل، جدد الموفد الاممي تنديد الأمم المتحدة، بالهجمات الاخيرة على مدارس في شرق وغرب حلب، اضافة الى الغارات الجوية على الاحياء المدنية.

وجاء في البيان “لقد عانى المدنيون من كلا الجانبين في حلب بما فيه الكفاية بسبب محاولات غير مجدية وقاتلة، لإخضاع مدينة حلب، هؤلاء المدنيّون يحتاجون الى وقف دائم لإطلاق النار”.

مجلس الشعب يدين استهداف المعارضة لغرب حلب بالغازات السامة

أدان مجلس الشعب، يوم الاثنين، قصف المعارضة المسلحة لأحياء غرب حلب بالغازات السامة، داعياً الى محاسبة من قام بالهجوم وداعميهم.

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن رئيسة المجلس هدية عباس قولها ان “مجلس الشعب يدين استهداف التنظيمات الارهابية أحياء سكنية في حلب بالغازات السامة”.

وطالبت عباس في كلمتها “بتجريم المجرمين ومحاسبتهم ومن معهم ومن يقف إلى جانبهم أو يساندهم بالمال والسلاح أو بالتغاضي أو بالاستثمار السياسي لتحقيق أجندات مكشوفة”.

وكان الموفد الاممي الى سوريا ستافان دي ميستورا، أعرب يوم الاحد، عن “صدمته” لقيام فصائل المعارضة بقصف أحياء حلب الغربية بشكل عشوائي خلال الـ48 ساعة الأخيرة، لافتاً الى ان ذلك قد يرقى لـ”جرائم حرب”.

وكانت مصادر موالية اتهمت يوم الأحد، فصائل من المعارضة السورية، باستهداف مناطق عديدة بواسطة قذائف تحتوي غازات سامة، ادت لاصابة حوالي 35 شخصا بحالات اختناق.

كما سقط 5 اشخاص بينهم طفلة واصيب 6 اخرون، باستهداف حيي الحمدانية والميريديان يوم الأحد بالقذائف.

قيادة الجيش: جبهة النصرة تحضر لشن عمليات واسعة في الأحياء الآمنة لمدينة حلب

اتهمت قيادة الجيش, يوم الاثنين, “جبهة النصرة” وعدد من التنظيمات المسلحة بمواصلة تصعيد الهجمات على مدينة حلب من عدة محاور, بلغ ذروته امس من خلال الاقدام على استخدام “غاز الكلور” في المنطقة, ماادى الى حدوث حالات اختناق.

واوضحت قيادة الجيش, في بيان, نشرته وكالة الانباء (سانا), ان تنظيم “جبهة النصرة” وعدد من التنظيمات المتحالفة معه يواصل تصعيده بالهجوم على مدينة حلب من عدة محاور مستغلا فترة التهدئة للتحضير لشن عمليات واسعة واستهداف المدارس والمدنيين في الأحياء الآمنة لمدينة حلب”.

واعلنت موسكو عن تعليق تحليق الطيران السوري والروسي فوق حلب, وذلك بعد معركة أطلقتها فصائل معارضة, مؤخرا, تحت اسم “ملحمة حلب الكبرى” تهدف الى فك الحصار عن أحياء حلب الشرقية.

وجاءت المعركة بعد انتهاء الهدنة الانسانية في مدينة حلب, التي اعلنت عنها موسكو مؤخرا, هدفها تأمين خروج المرضى والجرحى والمدنيين، والمسلحين من المدينة, والتي جاءت بعد ضغوطات وادانات دولية واسعة وانتقادات لروسيا حول تعاونها مع النظام السوري في استهداف المدينة.

واشار البيان الى ان “التصعيد الإرهابي بلغ ذروته أمس بإقدام التنظيمات الإرهابية يوم أمس على استخدام قذائف تحتوي غاز الكلور على اتجاه 1070 شقة وحي الحمدانية السكني في حلب ما أدى إلى حدوث 48 حالة اختناق”.

ولفت البيان الى “سقوط 84 قتيلا معظمهم من الأطفال والنساء وإصابة 280 بجروح مختلفة نتيجة إطلاق التنظيمات الإرهابية أكثر من 100 قذيفة هاون و50 صاروخ غراد و20 اسطوانة غاز على المناطق السكنية في حلب خلال الأيام الثلاثة الماضية”.

واعتبر البيان ان “مثل هذه الأعمال الإجرامية للتنظيمات الإرهابية ضد المناطق السكنية في حلب لن تثني الجيش عن مواصلة تنفيذ مهامه في حماية المواطنين “.

شام تايمز

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