3 قتلى و5 جرحى بقذائف على حيي الحمدانية وحلب الجديدة

سقط 3 قتلى وأصيب 5 بجروح, يوم الاثنين, جراء سقوط قذائف صاروخية على حيي الحمدانية وحلب الجديدة.

ونقلت وكالة (سانا) عن مصدر في قيادة شرطة محافة حلب قولها ان “ارهابيين استهدفوا بالقذائف الصاروخية حيي الحمدانية وحلب الجديدة ما تسبب بمقتل 3 اشخاص بينهم امرأة وإصابة 5 آخرين بجروح”.

ولفت المصدر إلى أن “القذائف تسببت بأضرار مادية جسيمة في المنازل والبنى التحتية للأحياء وممتلكات المواطنين”.

وجاء ذلك بعد يوم على مقتل شخص وطفلة واصابة 6 بجروح جراء سقوط قذائف صاروخية على حيي الحمدانية والمريديان.

كما سقط 6 جرحى بينهم طفلة , يوم السبت, جراء سقوط قذائف على حيي الحمدانيةوصلاح الدين بمدينة حلب.

وكان 13 قتيلا و 106 جرحى بينهم نساء وأطفال سقطوا منذ يوم الجمعة, حراء سقوط قذائف هاون وصاروخية على أحياء عدة من المدينة.

وتتعرض عدد من المناطق الخاضعة تحت سيطرة النظام لسقوط قذائف هاون وصاروخية, في حين تشهد المناطق الخاضعة تحت سيطرة المعارضة لغارات مكثفة من الطيران الحربي, بمساندة الطيران الروسي, الامر الذي يؤدي الى سقوط ضحايا.

شام تايمز

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