أغويرو يحفر اسمه في تاريخ مانشستر سيتي

واصل الأرجنتيني سرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي، كتابة التاريخ بعد تسجيله هدفين في مباراة فريقه أمام وست بروميتش ألبيون، والتي انتهت بفوز فريق “السيتيزنس” برباعية نظيفة، أمس، السبت، ضمن الدوري الإنجليزي.

وأكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن أجويرو أصبح سادس هدافي مانشستر سيتي عبر التاريخ، حيث وصل لهدفه رقم 149، متجاوزًا فرانسيس لي الذي سجل 148 مع الفريق في الفترة ما بين 1967-1974.

ويقترب أجويرو من كل من بيلي ميرديث وجو هايز برصيد 152 هدفا، وكولين بيل الذي يملك 153 هدفا.

بينما يعتبر إيريك بروك هو الهداف التاريخي الأول لمانشستر سيتي برصيد 177 هدفا، ويحتل المركز الثاني اللاعب تومي جونسو برصيد 166 هدفا، ولعبا للفريق في الفترة ما بين 1927 – 1940.

وسجل أجويرو 109 أهداف في الدوري الإنجليزي، و9 في كأس الاتحاد، و4 في كأس الرابطة، و27 في المسابقات الأوروبية منذ أن انضم لسيتي في 2011.

كووورة

شام تايمز

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